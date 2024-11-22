Не знала про український роман чоловіка: як виглядає дружина Саакашвілі та що про неї відомо (фото)

У шлюбі з Рулофс політик прожив 30 років

Особисте життя колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі було досить насиченим. У політика є четверо дітей від трьох різних жінок, хоча в офіційному шлюбі він був лише з Сандрою Рулофс.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає експерша леді Грузії Сандра Рулофс, яку Саакашвілі покинув заради українки. Ми дізналися, де зараз жінка та чим займається.

Як виглядає дружина Саакашвілі

Грузинський та український політик Михайло Саакашвілі в офіційному шлюбі перебував лише раз. З майбутньою дружиною Сандрою Рулофс, яка родом із Нідерландів, він познайомився у 1993 році. Це сталося у Страсбурзі (Франція) у Міжнародному інституті прав людини, де жінка викладала курс прав людини.

Цього ж року Сандра переїхала до Нью-Йорка і почала працювати в Колумбійському університеті та в нідерландській правозахисній фірмі. У 1996 році Сандра разом із Саакашвілі повернулася до Грузії, де працювала у Міжнародному комітеті Червоного Хреста та консульстві Королівства Нідерландів у Тбілісі.

Сандра Рулофс та Саакашвілі познайомилися у 1993 році, Фото: Getty Images

З 2004 до 2013 року Сандра була першою леді Грузії. У Times писали, що дружина Саакашвілі є рушійною силою, яка сприяла сходженню її чоловіка до вершини влади як архітектора "Трояндової революції".

Саакашвілі разом із дружиною Сандрою, Фото: Getty Images

Рулофс була опорою і підтримкою для чоловіка, вона заявляла, що Саакашвілі сповнений енергії та надії й що він створить у Грузії новий світ. сім’ям. Сандра володіє п'ятьма мовами та є засновницею фонду Сохо – неурядової благодійної організації, яка надає допомогу дітям, біженцям, одиноким пенсіонерам, багатодітним сім'ям. З 2007 року фонд займається репродуктивним здоров'ям та доглядом за новонародженими.

Сандра Рулофс, Фото: Getty Images

Що відомо про шлюб Саакашвілі та Рулофс

Сандра подарувала Михайлу Саакашвілі двох синів: Едуарда (1995 р. н.) та Ніколоза (2005 р. н.). Цього року Ніколоз закінчив школу у Тбілісі.

Сандра Рулофс разом із сином Ніколазом

Що ж до старшого сина, то Едуард здобув ступінь магістра зі штучного інтелекту. Юнак навчається в Утрехтському університеті у Нідерландах. Колишня дружина Саакашвілі також влітку повідомляла, що складає іспити з психології на бакалавраті.

Старший син Саакашвілі та Сандри Рулофс

Судячи зі сторінки в Facebook зараз Сандра Рулофс є членом Міжнародного психоонкологічного товариства (IPOS). Жінка після здобуття ступеня магістра у галузі глобальної політики охорони здоров’я й зробила кар’єрний крок (вивчення психології), який привів її до психологічного консультування онкологічних пацієнтів.

Сандра Рулофс стала членом Міжнародного психоонкологічного товариства

Шлюб із Саакашвілі тривав 30 років. У 2023 році Рулофс відвідала політика в лікарні через два роки й заявила, що вони більше не разом. Інформації про розлучення подружжя у мережі немає.

Сандра Рулоф разом із чоловіком та сином

Жінка зазначила, що їй знадобилося два роки, щоб психологічно підготуватися до зустрічі з чоловіком, який перебуває під вартою.

На своїй сторінці в Facebook Саакашвілі також написав, що Сандра — найдобріша і найрозумніша жінка, з якою він був знайомий. Він досяг багато чого саме завдяки дружині. Також політик зазначив, що Сандра залишається головним коханням його життя, тому що вона була дуже великою історією кохання та частиною його самого.

Саакашвілі визнав, що зробив їй боляче, оскільки поки він був в Україні, то завів роман з українською депутаткою Лізою Ясько. У 2021 році вони публічно оголосили про свої стосунки й почали жити разом. А 2023 року Ясько вперше стала мамою.

Саакашвілі пішов від дружини заради Лізи Ясько

В одному з інтерв’ю за 2021 рік український нардеп розповіла, що стосунки Саакашвілі з дружиною Сандрою Рулофс закінчено. Хоча дружина Саакашвілі зізналася, що новина про роман чоловіка з українкою стала для неї несподіванкою, а сама форма їхнього визнання — абсолютно неприйнятною. Але Сандра заявила, що зберігає спокій та вимагала звільнити свого чоловіка.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про молодшу на 24 роки обраницю Саакашвілі. У 2021 році політик закрутив роман із Лізою Ясько.