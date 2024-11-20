Дружина футболіста збірної України підкорила красою Лондон (фото)

Дівчина відпочила у столиці Великої Британії

Найстабільніший гравець збірної України в АПЛ, центральний захисник "Борнмуту" Ілля Забарний разом зі збірною України як мінімум зберіг прописку у Лізі B Ліги націй УЄФА. У цей час його дружина Ангеліна поїхала відпочити до Лондона.

Відповідні знімки дружина футболіста опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина опублікувала цілу фотосесію з поїздки.

"Атмосфера Лондона", — підписала знімки Забарна.

Ангеліна Забарна у Лондоні

"Красуня серед краси", "З тобою Лондон ще красивіший", "Ангеліна, ви знову всіх перевершили", "Чарівна", — у мережі компліментами зустріли знімки Забарної.

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1), а в шостому обіграли Албанію (2:1).