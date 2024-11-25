Россияне захватили два села и имеют масштабное продвижение на Донбассе (карта)

В Генштабе назвали потери врага

В Украине начался 1006-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 24 ноября, враг оккупировал два населенных пункта в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Россияне захватили Катериновку и Юрьевку. А также продвинулись на Донбассе.

Катериновка — село Марьинской городской общины Покровского района. На фронте это одна из самых горячих точек.

Юрьевка расположена в 30 км к югу от города Покровск. Именно это село удалось захватить врагу.

Продвижение россиян также есть в других участках фронта. Речь идет о 9 населенных пунктах.

"Продвинулся у Новомлинска, Стельмаховки, Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово", — говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

По данным Генштаба, за прошедшие сутки состоялось на фронте состоялось 198 боевых столкновений. Тяжелее всего на Покровском и Кураховском направлениях.

На Купянском направлении агрессор проводил атаки у Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сеньково и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще четыре продолжаются до сих пор. Также противник нанес авиаудар по Богуславке.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 41 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого. Наши защитники отбили 32 штурмовых действия врага, еще продолжаются девять боестолкновений.

"По имеющимся данным на это время потери врага на направлении составили 336 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили два танка, две боевые бронированные машины. Девять автомобилей и артиллерийскую систему оккупантов", — говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг совершил 57 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Романовка, Елизаветовка и Гановка. 50 боестолкновений завершены, еще семь — до сих пор продолжаются.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, украинские воины за сегодня отбили 21 атаку врага, боестолкновения продолжаются", — пишут в Генштабе.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас самое горячее и самое тяжелое место на фронте — это район Курахово. В месте продвижения врага осталось очень близко к границе Днепропетровской области. Кроме этого, в Курахово войска РФ захватили 25% города. А также ударили по тепловой электростанции.