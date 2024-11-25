Забуті слова замість "финтифлюшки": запам’ятайте, щоб збагатити свою українську

Слово "финтифлюшка" має кілька яскравих українських відповідників

У багатій скарбниці української мови часто трапляються цікаві відповідники до запозичених слів. Одним із таких колоритних прикладів є український відповідник до слова "финтифлюшка".

"Финтифлюшка" — слово, що прийшло до нас із розмовної російської мови, означає дрібну, незначну річ, часто декоративну, без особливої практичної цінності. Цікаво, що в українській мові це поняття має власне, надзвичайно влучне слово — "витребенька".

Цікаві українські синоніми

Але на цьому багатство української синоніміки не вичерпується. Коли мова заходить про легковажну жінку, народна мудрість подарувала нам такі яскраві означення як "вітрогонка" та "шелихвістка". Ці слова несуть у собі не просто опис поведінки, а й певну образність, характерну для української мовної традиції.

"Вітрогонка" буквально означає ту, що ганяється за вітром, підкреслюючи непостійність та легковажність. "Шелихвістка" — ще один промовистий приклад народного слововжитку, де через звукову форму передається характеристика особи.

Такі мовні пари демонструють, наскільки важливо зберігати та популяризувати питомо українські слова. Вони часто більш влучно та образно передають потрібне значення, ніж їхні запозичені відповідники.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перекласти "вдохновение" українською. Наша мова пропонує цікаві варіанти, які підкреслюють різні грані цього поняття.