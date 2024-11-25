Забытые слова вместо "финтифлюшки": запомните, чтобы обогатить свой украинский

Слово "финтифлюшка" имеет несколько ярких украинских соответствий

В богатой сокровищнице украинского языка часто встречаются интересные ответчики к заимствованным словам. Одним из таких колоритных примеров является украинский подход к слову "финтифлюшка".

"Финтифлюшка" — слово, пришедшее к нам из разговорного русского языка, означает мелкую, незначительную вещь, часто декоративную, без особой практической ценности. Интересно, что в украинском языке это понятие имеет собственное, чрезвычайно меткое слово — "витрибенька".

Интересные украинские синонимы

Но на этом богатство украинской синонимики не исчерпывается. Когда речь заходит о легкомысленной женщине, народная мудрость подарила нам такие яркие обозначения как "вітрогонка" и "шелихвістка". Эти слова несут не просто описание поведения, но и определенную образность, характерную для украинской языковой традиции.

"Вітрогонка" буквально означает гоняющуюся за ветром, подчеркивая непостоянство и легкомыслие. "Шелехвістка" — еще один красноречивый пример народного словоупотребления, где через звуковую форму передается характеристика личности.

Такие языковые пары демонстрируют, насколько важно сохранять и популяризировать украинские слова. Они часто более точно и образно передают нужное значение, чем их заимствованные соответствия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как перевести "вдохновение" на украинский. Наш язык предлагает интересные варианты, подчеркивающие разные грани этого понятия.