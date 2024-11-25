Скучила за салютом? Блогерка-"ескортниця" з нагородою від ГУР розповіла про плани на Новий рік

Вона зібралася в Західну Азію

Українська блогерка Ксюша Манекен, яка отримала нагороду від Головного управління розвідки, вирішила відсвяткувати Новий рік у Дубаї. Вона запитала у своїх підписників у Instagram поради щодо вибору ресторану.

Зокрема блогерку цікавить, який саме обрати ресторан чи інше місце, де буде краще спостерігати салют. Манекен зазначила, що їй вже порадили одне місце, проте вона готова розглянути й інші варіанти.

Варто зазначити, що скріншот з цим повідомленням оприлюднив Телеграм-канал Harley Quinn. Проте в Instagram блогерки воно недоступне.

Хто така Ксюша Манекен

Її справжнє ім’я – Оксана Волощук. Вона відома українська інстаблогерка (422 тис. підписників), фотомодель, а також займається шлюбним бізнесом.

Блогерка упродовж трьох років займалася ескортом. Про це вона зізналася в інтерв’ю Анні Олицькій. Про те, що блогерка отримала нагороду від ГУР стало відомо в 2023 році. За що саме, поки невідомо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ксюша Манекен, показала свого нареченого в соцмережах. На відео дівчина пристрасно цілується з коханим на фоні водоспаду.