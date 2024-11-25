Постпред президента у Криму отримала депутатський мандат

Наразі фракція "Голос" у Верховній Раді налічує 19 народних депутатів

Центральна виборча комісія оголосила про визнання Таміли Ташевої, постійної представниці президента в Криму, новою народною депутаткою України. Вона отримала мандат після смерті депутата від фракції "Голос" Олега Макарова.

Ташева була 26-ю у виборчому списку партії "Голос" на парламентських виборах 2019 року. Про це повідомляє ЦВК на своїй сторінці у Facebook.

Рішення про передачу мандата було ухвалено після того, як Іван Примаченко, співзасновник освітньої платформи Prometheus, який знаходився вище за Ташеву у виборчому списку, відмовився від депутатського мандата. Наразі фракція "Голос" у Верховній Раді налічує 19 народних депутатів.

Варто зазначити, що попередній власник мандата, Олег Макаров, помер 29 жовтня у віці 59 років. За час його роботи у Верховній Раді він був активним членом фракції "Голос".

Що відомо про Тамілу Ташеву

Таміла Ташева народилася 1985 року в Самарканді в родині депортованих кримських татар. У 1991 році повернулася з родиною до Криму. Закінчила факультет східних мов Таврійського університету за спеціальністю "Арабська філологія". У 2014 році стала співзасновницею громадської організації "КримSOS", яка займається документуванням порушень прав людини в Криму.

З 25 квітня 2022 року обіймала посаду Постійного Представника Президента України в АР Крим. Її діяльність була зосереджена на захисті прав кримськотатарського народу та всіх громадян України на тимчасово окупованому півострові. Має значний досвід у розробці законодавчих ініціатив, зокрема, брала участь у створенні Стратегії деокупації Криму та закону про статус корінних народів України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто може зайняти місце Олега Макарова в Раді. Це мав бути наступний кандидат із виборчого списку.