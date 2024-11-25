Постпред президента в Крыму может стать нардепкой: как Ташева отреагировала на решение ЦИК

В настоящее время фракция "Голос" в Верховной Раде насчитывает 19 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия объявила о признании Тамилы Ташевой, постоянной представительницы президента в Крыму, новой народной депутатом Украины. Она получила мандат после смерти депутата от фракции "Голос" Олега Макарова.

Ташева была 26-й в избирательном списке партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года. Об этом сообщает ЦИК на своей странице в Facebook.

Решение о передаче мандата было принято после того, как Иван Примаченко, соучредитель образовательной платформы Prometheus, находившийся выше Ташева в избирательном списке, отказался от депутатского мандата. В настоящее время фракция "Голос" в Верховной Раде насчитывает 19 народных депутатов.

Впрочем, Тамила Ташева уже прокомментировала ситуацию относительно своего возможного перехода в парламент: "Я сейчас нужна на своем посту. Я работаю в вертикали президента в течение пяти лет. Считаю себя членом политической команды президента. Конечно, сейчас все работаем на одну цель, на государство Украина, но пока я не планирую идти в парламент". Такое заявление Ташева сделала в эфире национального телемарафона.

Стоит отметить, что предыдущий владелец мандата Олег Макаров умер 29 октября в возрасте 59 лет. За время его работы в Верховной Раде он являлся активным членом фракции "Голос".

Что известно о Тамиле Ташевой

Тамила Ташева родилась в 1985 году в Самарканде в семье депортированных крымских татар. В 1991 году вернулась с семьей в Крым. Окончила факультет восточных языков Таврического университета по специальности "Арабская филология". В 2014 году стала соучредителем общественной организации "КрымSOS", занимающейся документированием нарушений прав человека в Крыму.

С 25 апреля 2022 занимала должность Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым. Ее деятельность была сосредоточена на защите прав крымско-татарского народа и всех граждан Украины на временно оккупированном полуострове. Имеет большой опыт в разработке законодательных инициатив, в частности, участвовала в создании Стратегии деоккупации Крыма и закона о статусе коренных народов Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто может занять место Олега Макарова в Раде. Это должен был быть следующий кандидат из избирательного списка.