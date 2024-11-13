У КМДА розповіли, хто заплатить за головну ялинку країни

Масові заходи та ярмарки цього року проводитися не будуть

В адміністрації столиці розповіли, за які кошти планується встановлювати цьогорічну новорічну ялинку на Софійській площі. Як і в минулі роки витрачати бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій у Києві не будуть.

Проте, щоб не залишати киян без святкового настрою, можливе облаштування новорічної ялинки за рахунок меценатів. Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Зокрема, до міста звернулось ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" з пропозиціями облаштувати новорічну ялинку й декор, які вже є у нього в розпорядженні. Окрім того, вони готові взяти на себе встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення", — йдеться в повідомленні.

Проте встановлення головної ялинки країни на Софійській площі стане можливим лише якщо відповідне рішення схвалить Рада оборони міста Києва.

"На сьогодні розроблено новорічний дизайн-проект локації. У ньому передбачено встановлення штучної ялинки з тематичним новорічним декором. Усі роботи з облаштування новорічної локації мають зробити за кошти меценатів", — наголосили у КМДА.

Остаточне рішення щодо можливості монтажу ялинки прийматимуть наприкінці листопада.

При цьому у столиці не передбачено жодних масових святкувань, таких як ярмарки, фудкорти та атракціони на головних площах.

Як виглядатиме ялинка цього року

Передбачається, що головна ялинка країни з’явиться на Софіївській площі у Києві до 6 грудня. Про це розповів президент компанії Folk Ukraine, організатор новорічного свята Ігор Добруцький.

За словами організатора, ялинка буде білого кольору, на ній будуть небесно-блакитні гірлянди, а також сріблясті та білі іграшки, матові та глянсові.

Як зазначив організатор, основні характеристики вже визначено: головна ялинка сезону 2024-2025 сягатиме 12-15 метрів і вже традиційно з’явиться у центрі міста до 6 грудня. Цього року її прикрасять у білий колір, що матиме символічний зміст.

"Білий колір ялинки символізує біле полотно, життя із чистого аркуша. Блакитні гірлянди — це чисте небо над країною. І на наш перший задум, по білому полотну "нову історію країни" писали б діти зі шкіл різних куточків країни", — поділився Добруцький.

Ймовірно, біля ялинки з’явиться фотозона з QR-кодом для благодійних внесків. Крім цього, за словами Добруцького, організатори планують поставити маленький сувенірний намет.

Якою була ялинка минулого року

Ялинка була традиційно встановлена на Софіївській площі. Вогні на ній запалили 6 грудня. Простояло святкове дерево до 10 січня.

Відомо, що 12-метрова ялинка була штучна, як і минулого року. Вона встановлювалася за гроші меценатів, а тема локації називалася "Хоробрі серця" та була присвячена українським захисникам та захисницям. На вершині ялинки замість зірки красувався золотистий тризуб, а іграшки підібрані у кольори прапора — блакитні та жовті.

Традиційних ярмарків на локації не було. Однак тут встановили патріотичну фотозону у вигляді сердець, біля якої були невеликі ялинки із синьо-жовтими іграшками.

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