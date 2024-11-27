Люди ничего не знали: генерал рассказал, как у Украины забрали ядерное оружие

Об нюансах Беловежских соглашений людей информировали с задержкой

После начала ядерного разоружения Украины лишь ограниченное количество людей знало, куда на самом деле вывозили тактические боеголовки. При этом украинцев об этом широко не информировали.

Об этом рассказал бывший командир 46 ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения СССР, генерал-майор Николай Филатов в интервью "Тиждень". По его словам, ядерное оружие из Украины вывозилось на основании Беловежского соглашения от 8 декабря 1991 года.

Он отметил, что в договоре было четка сказано, что тактические боеприпасы отправлялись на "центральные предзаводские базы".

"И только специалисты и руководство государства, в частности подписывавший это президент знали и понимали, что все "центральные предзаводские базы" размещены на территории России. От народа Украины это практически, мягко говоря, скрывали", — сказал Филатов.

По его словам, даже факт подписания некоторых соглашений в СМИ попадал лишь спустя 2-3 недели после подписания.

Филатов добавил, что в договорах было указано, что эти боеприпасы будут уничтожены под контролем международных наблюдателей.

"Но практически, когда последовал первый эшелон, а за ним другие эшелоны, никакого контроля не было: никого в Россию не допускали", — отметил он.

Как сообщалось ранее, некоторые американские чиновники рассматривают возможность возвращения Украине ядерного оружия как одного из вариантов гарантий безопасности.