У Карпатах намело до метра снігу: які області засипле на вихідних

Стійких морозів синоптики не обіцяють

У п’ятницю, 22 листопада, у Карпатах випав сильний сніг і на горі Піп Іван Чорногірський уже намело близько одного метра снігу. Також тут фіксується різке похолодання і стовпчик термометра швидко опускається до позначки в -15 °С.

При цьому вже цими вихідними на всій території України очікується мінлива погода з опадами у вигляді снігу та дощу, а також поривчастим вітром. У деяких областях можлива ожеледиця та налипання мокрого снігу. Про це свідчать дані "Укргідрометцентру".

Так, у Карпатах вже спостерігаються рясні снігопади, хуртовини та поривчастий вітер. На вихідних погода тут тільки погіршиться і стовпчики термометрів досягнуть значних минусів.

У суботу, 23 листопада, утримається нестійкий характер погоди з опадами у вигляді снігу та дощу, поривчастим вітром та коливаннями температури повітря.

На сході та півдні країни очікується сильний дощ та плюсова температура, а ось в інших областях падатиме сніг із дощем. Максимальний мінус буде на заході, де вночі стовпчик термометра опуститься до -6 градусів.

У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозується сильний мокрий сніг уночі, можливе налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Протягом дня по всіх регіонах синоптики прогнозують температуру вище за нуль – від +1 до +12 градусів.

У Карпатах 23 листопада буде невеликий сніг. На дорогах західних, більшості північних, Вінницької та Черкаської областей очікується ожеледиця.

У неділю, 24 листопада, на сході та південному сході України пройде мокрий сніг та дощ, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця. На Закарпатті можлива ожеледь, а в Карпатах сильний сніг.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2°С, удень 0...+5°С, на півдні до +8°С.

На решті території країни опади не прогнозуються. Температура вночі становитиме 0–5° морозу, у західних областях – 3–8° морозу. Вдень температура варіюватиметься від 3° морозу до 2° тепла, у південних регіонах – 1–6° тепла.

У ДСНС зазначили, що наприкінці тижня на всю країну, крім південної частини, очікує утворення снігового покриву заввишки 3-15 см, на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що метеорологічна зима потроху пробирається до України. Деякі її міста вже засипали снігом та є ймовірність подальших опадів.