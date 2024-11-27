Куці одноповерхівки та "віли" на одну родину: таких радянських панельок ви не бачили (фото)

Вперше такі крихітні панельні будинки почали будувати наприкінці 1950-х.

Усі люди, які проживають на територіях, які колись входили до складу СРСР, регулярно можуть спостерігати знамениті панельні будинки (панельки). Зазвичай їх робили 9-поверховими, проте існували і п’ятиповерхівки, побудовані за цією схемою. При цьому мало хто знає, що на пострадянському просторі можна побачити досить незвичайні панельки — дво або навіть одноповерхові.

"Телеграф" розповідає про них. Вперше такі крихітні панельні будинки почали зводити наприкінці 1950-х. Фактично, це видозмінені проєкти класичних хрущовок, але зі спрощеними плануваннями та невеликою поверховістю. Будували такі панельки переважно у невеликих селах, робочих селищах та радгоспах, але деякі встигли побудувати навіть у столиці СРСР — Москві.

Існувала безліч видів таких будинків — від одноповерхівок, до панельних "вілл" на одну родину. На фото нижче можна побачити, як вони виглядали:

"Вілла" на одну сім’ю

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в СРСР на стіни вішали килими.