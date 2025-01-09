У Трампа змінюють підхід до припинення війни в Україні. Що це значить - ЗМІ

Його команда не хоче повторення ситуації з виходом з Афганістану

Команда обраного президента США Дональда Трампа переглядає свій підхід до припинення війни в Україні. Європейські партнери розцінили це як ознаку того, що його адміністрація не відмовиться від підтримки Києва.

Про це пише Financial Times з посиланням на двох європейських чиновників. За даними співрозмовників видання, обговорення з новою командою Трампа в останні тижні показали, що вони ще не вирішили, як припинити війну, і що підтримка України продовжиться після інавгурації президента США 20 січня.

"Вся команда [Трампа] одержима силою і бажанням виглядати сильними. Тому вони переглядають підхід до України", — сказав один із чиновників.

Нова адміністрація також обережно ставилася до порівнянь із "катастрофічним виведенням" військ США Джо Байденом з Афганістану. У Трампа не хотіли б повторення такого сценарію в Україні, додав чиновник.

FT нагадало, що цього тижня Трамп припустив, що "шість місяців" є більш реалістичною ціллю для припинення війни. А призначений ним спеціальним посланником з питань війни в Україні Кіт Келлог заявив Fox News, що метою було зупинити конфлікт за "100 днів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп виступив проти України в НАТО. Ця заява викликала широке обговорення в українському сегменті мережі.