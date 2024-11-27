Українців попереджають про нову загрозу від "Шахедів": до чого вдалися росіяни

Такі боєприпаси можуть перебувати в будь-якому місці вздовж маршруту польоту "Шахедів"

У Силах оборони попереджають про нову смертельну небезпеку, яку несуть ударні дрони армії РФ. Зокрема, на Сумщині у вівторок, 26 листопада, виявили спеціальні осколкові боєприпаси, які росіяни скидають з безпілотників типу "Шахед" під час польотів над містом.

Небезпечні вибухові пристрої мають механізм уповільненої дії та можуть здетонувати будь-якої миті після падіння. Про це повідомляють "Добровольці Бучі" на своїй сторінці у Facebook.

Як з'ясувалося, два таких боєприпаси спрацювали просто під час розмінування території піротехніками у місті Шостка. Мова йде про спеціальні гранати осколкового типу, час детонації яких неможливо передбачити.

Рятувальники наголошують, що такі боєприпаси можуть перебувати в будь-якому місці вздовж маршруту польоту ворожих БПЛА. У разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено торкатися чи переміщувати їх. Про знахідку необхідно негайно повідомити за номерами "101" або "102".

За даними ДСНС, лише за минулий тиждень на території Сумської області було знешкоджено 26 вибухонебезпечних предметів. Від початку року фахівці виявили та знешкодили 1345 боєприпасів у регіоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни вдарили по Сумах дроном з дуже небезпечною начинкою. Така зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів.