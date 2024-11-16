Точність влучання "Шахедів" зросла в десятки разів: чи ефективні РЕБ проти них

Без нюансів не обійшлось

Росіяни модернізували "Шахеди", якими атакують Україну, оновивши модуль супутникової навігації. Це покращує точність їх влучання у десятки разів.

Про це свідчать фото, які оприлюднили у Telegram-каналі "Полковник ГШ". Зазначається, що окупанти замінили стандартний модуль супутникової навігації на новий RTK GNSS типу Beitian BT-982K1 (L1, L2, L5).

При цьому у порівняні зі стандартним SPGM 220 L1, L2, новий модуль підтримує L5 діапазон частот. Тобто головним оновленням "Шахедів" стала технологія Real Time Kinematic (RTK).

Тепер російські дрони можуть встановлювати місцерозташування з точністю до міліметра в режимі реального часу через інтернет. Проте для регулярної роботи з цим потрібна платна підписка.

До того ж мапа покриття виглядає наступним чином:

Це оновлення підвищує точність "Шахедів". Проте є й нюанс, адже поправка здійснюється з урахуванням даних, отриманих із супутників. Тому якщо будуть ефективно працювати роботи засобів електронної боротьби сама технологія RTK не працюватиме.

Зауважимо, що окупанти регулярно модернізують свої дрони. Тому у березні цього року вони почали ставити на Shahed-136 блоки навігації DGPS — це диференціальна глобальна система позиціонування. Вона також забезпечує підвищену точність вирахування місця розташування.

Нагадаємо, російські "Шахеди" були нещодавно модернізовані, тепер вони несуть термобаричні боєприпаси. Окрім цього, вже зараз українці можуть спостерігати за тим, як ударні дрони регулярно літають на дуже низькій висоті.

Раніше "Телеграф" писав, яка зброя ефективніше за все може знищувати "Шахеди".