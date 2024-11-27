Несмотря на это, он продолжает выполнять свои обязанности

Президент Украины Владимир Зеленский часто страдает от боли в спине. Нагрузки постепенно разрушают его здоровье

Об этом сообщила его супруга, Елена Зеленская. Она говорит, что проблемы со здоровьем у ее мужа возникли из-за длительных физических нагрузок.

По словам первой леди, активный образ жизни президента в сочетании с постоянным стрессом и тяжелым графиком негативно влияют на его позвоночник. Такие нагрузки постепенно разрушают здоровье, что и послужило причиной частых болевых ощущений.

Елена Зеленская также отметила, что президент Украины вынужден выдерживать безумный темп работы, из-за чего времени на полноценный отдых или лечение практически не остается. Несмотря на это, он продолжает выполнять свои обязанности и не позволяет здоровью влиять на его ежедневную деятельность.

Стоит отметить, что ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский, признавшийся в желании убить Путина, очень сильно изменился за время президентства и полномасштабной войны. За эти годы он из политического новичка превратился в требовательного, резкого лидера, не боящегося настаивать на своем и резко обращаться к партнерам из НАТО.