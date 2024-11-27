Самотужки виховувала майбутню премʼєр-міністерку: як виглядає мама Юлії Тимошенко

Зараз про жінку практично нічого не відомо

Сьогодні, 27 листопада, відзначає день народження лідерка партії "Батьківщина", експрем'єр-міністерка Юлія Тимошенко. Їй виповнюється 64 роки. Чиновниця займається політикою вже понад 30 років. Найбільше Тимошенко критикують за кабальні газові угоди з Росією, укладені у 2009 році. Згідно з домовленостями, Україна мала сплачувати за 52 мільярдів кубометрів газу, незалежно від того, потрібен їй такий обсяг чи ні. За такі угоди її призначили тюремне ув'язнення.

Тимчасом "Телеграф" розповість, що відомо про маму Юлії Тимошенко, та який вона має вигляд.

Що відомо про маму Юлії Тимошенко

Людмила Миколаївна Телегіна народилась у 1937 році в Дніпрі. Уперше вона вийшла заміж у 18 років, однак шлюб не склався. Другим обранцем Людмили став Володимир Григян, в якому і народилась майбутня прем'єр-міністерка. Коли Юлії було 3 роки, батьки розлучилися.

В інтерв'ю Тимошенко розповідала, що в неї склалися дуже теплі стосунки з мамою та навіть називала її своїм кумиром. А от з батьком, спілкування хоч і було, але близькими вони не стали. Майбутня політикиня проживала з мамою у двокімнатній квартирі у Дніпрі. А пізніше вона перебралась до Києва, де й будувала політичну кар'єру.

У 2014 році в Людмили Миколаївни почалися проблеми з хребтом. А вже через рік виникло запалення легень. У цей період в жінки відмовили ноги.

Фото: Tabloid

У 2020 році Людмила Миколаївна захворіла на коронавірус. Жінка дуже важко проживала недугу. Попри це, мамі Тимошенко вдалося одужати.

Фото: УНІАН

Де зараз мама Юлії Тимошенко

Востаннє Юлія Тимошенко публічно вітала маму з днем народження у 2022 році. Тоді Людмилі Телегіній виповнилося 85 років.

Нардепка зазначала у своєму привітанні, що мама бажала їй ніколи не бачити війни. Адже сама жила у роки Другої світової війни та добре знала, що це таке. Однак, довелося зіштовхнутися з цими подіями знову. Також Тимошенко побажала їй довгих років життя.

"Вітаю тебе, моя найдорожча у світі Людино! Живи, мамо, обов’язково живи! Ти мусиш дочекатися гарних новин для всіх нас! Нашої перемоги!", — написала політикиня.

Упродовж останніх років про Людмилу Миколаївну майже немає новин. Тому невідомо, де вона зараз проживає і як себе почуває. Зараз жінці 87 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину колишнього міністра освіти й науки Дмитра Табачника. Зараз він співпрацює з окупаційною російською владою, а жінка працює у київському театрі.