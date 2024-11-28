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"Ковидную тысячу" приняли за шаблон. Где власти нашли деньги на "тысячу Зеленского"

Автор
Игорь Тимофеев
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На "Зимнюю еПоддержку" потратят миллиарды гривен
На "Зимнюю еПоддержку" потратят миллиарды гривен. Фото Открытые источники

Никто не знает, о какой общей сумме идет речь, говорят в Минэкономики.

Программу "Зимняя еПоддержка", более известную как "тысяча Зеленского", будут финансировать из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения. На нее будет израсходовано ориентировочно 6 млрд гривен.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун. Она пояснила, что за прогноз расчета была взята выплата "ковидной тысячи".

Больше читайте в публикации: "На выплаты пойдут миллиарды": заместитель министра экономики о "тысяче Зеленского", Национальном кэшбеке и большом желании ЕС".

— Тогда деньги получили более 8 миллионов человек. Тогда население было больше, а сейчас — меньше. Сейчас исходим из этих показателей и ориентируемся, что будет то же количество людей, которые подадут заявку в "Дії", чтобы получить выплату, — говорит чиновница.

При этом она отмечает, что никто не сможет дать точный прогноз, о какой общей сумме идет речь по выплатам этих тысяч гривен.

— Даже по "Национальному кешбэку" мы ожидали, что эта программа будет идти быстрее, что больше людей будут покупать [украинские товары] и т.д. Так что закладывали на этот год 3 млрд грн. Но объем выплаченного за первый месяц составил 37 млн грн для 650 тысяч украинцев. Другими словами, мы даже миллиард гривен не используем. В октябре — 1,22 млн граждан получили 119 млн грн кешбэка, – объясняет заместитель министра экономики.

Она соглашается: даже если 10 млрд грн уйдет на выплату "тысячи Зеленского", это не "перегреет" экономику и не обременит государственный бюджет.

— Не "перегреет" экономику, а поддержит ее. Не ожидаем, что это будет способствовать росту цен или инфляции. Это не та сумма, которая может так существенно повлиять (на макропоказатели. — Ред.). Плюс все равно ориентация идет на широкую группу товаров и не сфокусирована в одну категорию. Соответственно, у потребителя остается много опций, на какие товары использовать средства Национального кешбэка и "Зимней еподдержки", — подытожила Надежда Бигун.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему выплата "тысячи Зеленского" — не популизм.

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#Тысяча гривен #Кешбэк #Надежда Бегун