У друзів Путіна знову проблеми: дружина президента Сирії Асада хвора на лейкемію

Вона керує Сирійським фондом розвитку

У першої леді Сирії Асмі аль-Асад діагностували лейкемію. Декілька років тому вона вилікувалась від онкологічного захворювання — раку грудей.

Повідомляється, що Асма Асад пройде спеціальний протокол лікування, який вимагатиме від неї ізоляції, пише видання reuters. Тому вона відмовиться від громадської діяльності.

Їй 48 років. За даними видання SANA, у неї гострий мієлоїдний лейкоз.

Перша леді Сирії, яка народилася і виросла в Лондоні, є вельми суперечливою фігурою. У неї подвійне громадянство — Великої Британії та Сирії. Асма закінчила школу й університет у Лондоні, перш ніж стати інвестиційним банкіром.

Вона переїхала до Сирії 2000 року і вийшла заміж за колишнього офтальмолога Башара Асада, лише за кілька місяців після того, як він змінив свого батька Хафеза аль-Асада на посаді президента.

Після початку конфлікту в Сирії 2011 року колишня інвестиційний банкір британського походження зайнялася громадською діяльністю. Асма Асад зустрічалася із сім'ями вбитих солдатів і вела благодійну діяльність. Вона керує Сирійським фондом розвитку.

У Асадів троє дітей. У 2001 році в них народився син Хафез, у 2003 році — дочка Зейн, а в 2004 році ще один син — Карім. Старший син минулого року закінчив мехмат МДУ в Росії з червоним дипломом.

Сирія в російсько-українській війні

Після початку російського вторгнення в Україну в 2022 році рядом гуманітарних організацій, міжнародних ЗМІ та офіційних представників держав було зроблено заяви як про опосередковану, так і про безпосередню участь Сирії у війні на боці Росії.

Асадовська Сирія 29 червня 2022 року визнала незалежність ДНР і ЛНР, після чого між Україною та САР були офіційно розірвані дипломатичні відносини. Також щодо Сирії Україною було запроваджено торгове ембарго.

У перші дні російського вторгнення в Україну в російських державних ЗМІ почали з'являтися повідомлення про сирійських добровольців — телеканал Міністерства оборони РФ "Зірка" у своєму сюжеті заявив, що понад 16 тисяч сирійських військових записалися до добровольчого загону збройних сил РФ для відправки в Україну. Російські ЗМІ стверджували, що сирійці почуваються у боргу перед Росією, яка допомогла їм у громадянській війні, і готові таким чином відплатити цей борг.

Варто також зазначити, що режим Асаду в Сирії активно підтримується Росією, військовий контингент РФ надав велику роль у боротьбі з сирійською демократичною опозицією, а сам Путін неодноразово висловлював підтримку Асаду.

"Телеграф" писав, що хворий на рак 75-річний король Великої Британії Чарльз III незабаром повернеться до публічних обов’язків після лікування та періоду одужання. Попри хороші новини, в Англії все ж таки готують план похорону монарха.