ДБЖ, акумулятори і економні ноутбуки. Як працювати без світла, прості поради

Складні часи вимагають розширення словникового запасу у царині електроніки

Масований ракетний обстріл РФ знову залишив без світла кілька областей України та спричинив аварійні відключення. Проте це вже давно не привід зупиняти роботу.

Головне питання — як облаштувати робоче місце максимально вигідно та не розтринькати сімейний бюджет. "Телеграф" запитав київського електрика Олександра про найефективніші, на його думку, варіанти.

Оцінюємо техніку і потреби

Спочатку подумайте, що саме вам потрібно "заживити": тільки ноутбук, або ще й роутер, освітлення? Це дасть вам орієнтир на потужність приладів. Наприклад, ноутбук споживає 150 Вт, роутер — ще 20 Вт.

Для довготривалої автономності краще обрати портативну зарядну станцію або ДБЖ (джерела безперебійного живлення) з відповідними виходами, що забезпечить стабільне живлення. Павербанк — теж вихід з ситуації, але лише на 2-4 години.

Варіант економний. ДБЖ

Для коротких відключень – ідеальний варіант. Забезпечить стабільну напругу і все, що підключено до неї, працюватиме без перешкод, коли зникає світло, каже Олександр.

"Звичайне ДБЖ дає вам 10–30 хвилин додатково. Для тривалих відключень потрібно потужне ДБЖ. І це вже йде по 10 000 грн і більше", — розповідає електрик.

Електрик радить обирати ДБЖ з запасом ємності, аби техніка вона працювала хоча б 4 години.

Зручно, але дорого. Зарядні станції

Головним недоліком цієї опції є вартість, констатує Олександр. Проте вони швидко заряджаються. Багато моделей мають кілька виходів (AC, USB, 12V), що дозволяє заряджати кілька пристроїв одночасно.

"Якщо хочеш "серйозну" станцію, ціни стартують від 15 000 грн і можуть стрибнути до 100 000 грн, в залежності від потужності. Якщо вибрати хорошу модель з ємністю близько 500 Вт год, то вистачить на роботу ноутбука годин на 4–6! Це вже більш ніж нормально", — каже Олександр.

Для більш тривалих відключень потрібна більша ємність, що підвищує ціну.

Павербанк для ноутбука

Підключення ноутбука до павербанка може бути хорошим тимчасовим рішенням під час відключень, але є нюанси.

"Більшість павербанків довго заряджаються, що обмежує його використання в умовах частих блекаутів. Ноутбук, навіть при підключенні до павербанка з високою місткістю, все одно працюватиме відносно короткий час, бо ноутбуки споживають багато енергії", — каже електрик.

Окрім цього, краще купити ноутбук із низьким енергоспоживанням (20–45 Вт). А під час роботи у таких умовах варто перемикнутися на режим "Енергоощадження" (зменшить споживання).

Інвертор та недорогий акумулятор

Популярним є інвертори з акумуляторами. Проте вони мають обмежений час автономної роботи, тому розраховувати, що ваш інвертор зможе забезпечити енергією всі пристрої на всю ніч, не варто.

"Так що для простого домашнього інвертора з акумулятором — це зручне і економне рішення. Але важливо вибрати правильну потужність. Якщо вам треба кілька годин роботи, вибирайте акумулятор потужністю близько 1000 Вт год. Якщо ви хочете живити лише кілька пристроїв, наприклад, ноутбук і роутер), не варто брати інвертор на 2000 Вт", — каже Олександр.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли покращиться ситуація зі світлом після російського удару по енергетиці. Почекати доведеться 2-3 дні.