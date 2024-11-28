Як відключатимуть світло в Україні після масового обстрілу 28 листопада

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися

Після чергової масованої атаки у четвер, 28 листопада, до кінця доби застосовуватимуться три черги відключень світла побутових споживачів одночасно. Своєю чергою, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути до роботи пошкоджене росіянами обладнання якнайшвидше.

Таку інформацію було опубліковано в Telegram-каналі "Укренерго". Зазначається, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнайтесь на сайті або офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Також в "Укренерго" нагадали, що вони визначають лише кількість черг, які необхідно відключити. А графіки відключень для кожної черги визначають обленерго.

"Будь ласка, коли світло з’являється за графіком – споживайте електроенергію дбайливо", — просять в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ранкова масована атака росіян на Україну спричинила суттєві пошкодження інфраструктури в Рівному. В області без електропостачання залишилося 280 тисяч абонентів.