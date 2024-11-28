Коли покращиться ситуація зі світлом після російського удару по енергетиці

Слід врахувати, що в деяких регіонах це не станеться в такі короткі терміни

Протягом 2-3 днів енергетики відновлять стабільну роботу енергосистеми, пошкодженої масованою атакою по Україні, але не в усіх регіонах. Там, де вже встигли збудувати захисні споруди, дороге обладнання вдалося зберегти.

Увечері фахівці мають надати свою оцінку збитків та план відновлення. Про це народний депутат Сергій Нагорняк розповів у ефірі Новини.LIVE.

"Енергетики проводять аналіз тих бойових дій, які сьогодні відбулися, і ракетних обстрілів. Більшість атак було зосереджено саме по підстанціях "Укренерго". Там, де вже збудовано захисні споруди, зберегли дороге обладнання. Там, де захисні споруди ще не збудовано, відповідно, було вражено трансформатори великої потужності", – розповів він.

На думку парламентаря, до вечора "Укренерго" дасть уже якусь оцінку завданих збитків. Він також висловив сподівання, що 2-3 доби достатньо, щоб відновити роботу енергосистеми та зменшити навантаження по регіонах, але, можливо, не в усіх, оскільки в деяких регіонах ситуація може бути складнішою, а в інших – кращою.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомляло, що до кінця доби будуть застосовуватись три черги відключень світла побутових споживачів одночасно. Проте о 15:55 обсяг заходів обмеження було вимушено збільшено до чотирьох черг побутових споживачів одночасно до кінця доби. Своєю чергою енергетики роблять все можливе, щоб повернути до роботи пошкоджене росіянами обладнання якнайшвидше.