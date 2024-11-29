ИБП, аккумуляторы и экономные ноутбуки. Как работать без света, простые советы

Сложные времена требуют расширения словарного запаса в области электроники

Массированный ракетный обстрел РФ снова оставил без света несколько областей Украины и вызвал аварийные отключения. Однако это уже давно не повод останавливать работу.

Главный вопрос — как обустроить рабочее место максимально выгодно и не растратить семейный бюджет. "Телеграф" спросил киевского электрика Александра о самых эффективных, по его мнению, вариантах.

Оцениваем технику и потребности

Сначала подумайте, что именно вам нужно "запитать": только ноутбук, или еще и роутер, свет? Это даст вам ориентир на мощность устройств. Например, ноутбук потребляет 150 Вт, роутер – еще 20 Вт.

Для долговременной автономности лучше выбрать портативную зарядную станцию или ИБП (источники бесперебойного питания) с соответствующими выходами, что обеспечит стабильное питание. Повербанк – тоже выход из ситуации, но всего на 2-4 часа.

Вариант экономный. ИБП

Для коротких отключений – идеальный вариант. Обеспечит стабильное напряжение и все, что подключено к нему, будет работать беспрепятственно, когда исчезает свет, говорит Александр.

"Обычное ИБП дает вам 10-30 минут дополнительно. Для длительных отключений нужно мощное ИБП. И это уже идет по 10 000 грн и больше", — рассказывает электрик.

Электрик советует выбирать ИБП с запасом емкости, чтобы техника работала хотя бы 4 часа.

Удобно, но дорого. Зарядные станции

Главным недостатком этой опции является цена, констатирует Александр. Однако они быстро заряжаются. Многие модели имеют несколько выходов (AC, USB, 12V), что позволяет заряжать несколько устройств одновременно.

Если хочешь "серьезную" станцию, цены стартуют от 15 000 грн и могут прыгнуть до 100 000 грн, в зависимости от мощности. Если выбрать хорошую модель с емкостью около 500 Вт ч, то хватит на работу ноутбука часов на 4-6! уже более чем нормально", — говорит Александр.

Для более длительных отключений требуется большая емкость, что повышает цену.

Повербанк для ноутбука

Подключение ноутбука к повербанку может быть хорошим временным решением при отключениях, но есть нюансы.

"Большинство повербанков долго заряжаются, что ограничивает его использование в условиях частых блэкаутов. Ноутбук, даже при подключении к повербанку с высокой емкостью, все равно будет работать относительно короткое время, потому что ноутбуки потребляют много энергии", — говорит электрик.

Кроме того, лучше купить ноутбук с низким энергопотреблением (20–45 Вт). А во время работы в таких условиях следует переключиться на режим "Энергосбережения" (уменьшить потребление).

Инвертор и недорогой аккумулятор

Популярны инверторы с аккумуляторами. Однако они имеют ограниченное время автономной работы, поэтому рассчитывать, что ваш инвертор сможет снабдить энергией все устройства на всю ночь, не стоит.

Так что для простого домашнего инвертора с аккумулятором – это удобное и экономное решение. Но важно выбрать правильную мощность. Если вам нужно несколько часов работы, выбирайте аккумулятор мощностью около 1000 Вт час. ), не стоит брать инвертор на 2000 Вт", — говорит Александр.

Ранее Телеграф рассказывал, когда улучшится ситуация со светом после российского удара по энергетике. Подождать придется 2-3 дня.