ГУР знищило "очі" армії РФ за 1 мільярд гривень (відео)
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Точна кількість цих РЛС у складі збройних сил РФ невідома
Українські розвідники завдали нищівного удару по дороговартісному радіолокаційному комплексу росіян "Зоопарк". При цьому було використано чотири FPV-дрони, які потрапили точно в ціль.
Основним призначенням комплексу є розвідка вогневих засобів противника та коригування вогню. Про це повідомили у прес-службі ГУР МО України.
Українські захисники з підрозділу "Крила", що входить до складу ГУР, виявили російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю вогню "Зоопарк".
По РЛС було завдано ударів за допомогою чотирьох FPV-дронів, які потрапили точно в ціль.
Варто зазначити, що такі комплекси є "очима" армії РФ, оскільки за їх допомогою проводиться розвідка вогневих засобів супротивника та коригування вогню.
РЛС "Зоопарк" коштує близько 1 мільярда гривень та є достатньо "ексклюзивною здобиччю" для українських захисників.
Що відомо про РЛС "Зоопарк"
Головне завдання мобільного радіолокаційного комплексу – це підтримка сил артилерії. Він проводить розвідку та виявляє ворожі вогневі точки, а потім коригує власний артилерійський вогонь.
Зафіксувавши постріл і відстеживши траєкторію польоту снаряда/ракети, комплекс видає цілевказівки власним засобам вогневого ураження та контролює ефективність їх стрілянини.
Можливості "Зоопарку-1" досить потужні. Комплекс здатний вести активну розвідувальну роботу навіть за масованих артилерійських атак. А мобільність цього комплексу – встановленого на гусеничному шасі, з часом розгортання менше 5 хвилин – дозволяє робити це дуже оперативно, фактично зберігаючи бойову техніку та життя екіпажів танків та артилерійських систем.
Розрахунок комплексу – 3 особи – захищений протипульною та протиосколковою бронею.
Радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" — це складна система, що складається з трьох окремих об’єктів:
- радіолокаційної станції 1Л259 та комплекту апаратури, встановлених на гусеничному шасі МТ-ЛБу;
- комплекту апаратури для технічного обслуговування та ремонту, для транспортування використовується автомобіль "Урал-43203";
- електростанції ЕД30-Т230П-1 РПМ1, встановленій на причепі 2-ПН-2.
Швидкість пересування "Зоопарку-1" — до 62 км/год. Запас ходу гусеничного шасі – 500 км.
Точна кількість цих РЛС у складі збройних сил РФ невідома.
Орієнтовна вартість комплексу – 1 мільярд гривень.
Нагадаємо, Українські ATACMS знищили російську установку за 100 млн доларів, яка може виявляти та перехоплювати повітряні цілі.
Військові не уточнили, де і коли сталася поразка російської станції радіолокації. Однак відомо, що ця операція допомогла створити сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow та SCALP-EG.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що розвідники ГУР знищили новітню російську антидронову станцію радіо "Реп’ях". Іронія полягає в тому, що удару по ній було завдано саме дроном.