ГУР знищило "очі" армії РФ за 1 мільярд гривень (відео)

Точна кількість цих РЛС у складі збройних сил РФ невідома

Українські розвідники завдали нищівного удару по дороговартісному радіолокаційному комплексу росіян "Зоопарк". При цьому було використано чотири FPV-дрони, які потрапили точно в ціль.

Основним призначенням комплексу є розвідка вогневих засобів противника та коригування вогню. Про це повідомили у прес-службі ГУР МО України.

Українські захисники з підрозділу "Крила", що входить до складу ГУР, виявили російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю вогню "Зоопарк".

По РЛС було завдано ударів за допомогою чотирьох FPV-дронів, які потрапили точно в ціль.

Варто зазначити, що такі комплекси є "очима" армії РФ, оскільки за їх допомогою проводиться розвідка вогневих засобів супротивника та коригування вогню.

РЛС "Зоопарк" коштує близько 1 мільярда гривень та є достатньо "ексклюзивною здобиччю" для українських захисників.

Що відомо про РЛС "Зоопарк"

Головне завдання мобільного радіолокаційного комплексу – це підтримка сил артилерії. Він проводить розвідку та виявляє ворожі вогневі точки, а потім коригує власний артилерійський вогонь.

Зафіксувавши постріл і відстеживши траєкторію польоту снаряда/ракети, комплекс видає цілевказівки власним засобам вогневого ураження та контролює ефективність їх стрілянини.

Можливості "Зоопарку-1" досить потужні. Комплекс здатний вести активну розвідувальну роботу навіть за масованих артилерійських атак. А мобільність цього комплексу – встановленого на гусеничному шасі, з часом розгортання менше 5 хвилин – дозволяє робити це дуже оперативно, фактично зберігаючи бойову техніку та життя екіпажів танків та артилерійських систем.

Розрахунок комплексу – 3 особи – захищений протипульною та протиосколковою бронею.

Радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" — це складна система, що складається з трьох окремих об’єктів:

радіолокаційної станції 1Л259 та комплекту апаратури, встановлених на гусеничному шасі МТ-ЛБу;

комплекту апаратури для технічного обслуговування та ремонту, для транспортування використовується автомобіль "Урал-43203";

електростанції ЕД30-Т230П-1 РПМ1, встановленій на причепі 2-ПН-2.

Швидкість пересування "Зоопарку-1" — до 62 км/год. Запас ходу гусеничного шасі – 500 км.

Точна кількість цих РЛС у складі збройних сил РФ невідома.

Орієнтовна вартість комплексу – 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, Українські ATACMS знищили російську установку за 100 млн доларів, яка може виявляти та перехоплювати повітряні цілі.

Військові не уточнили, де і коли сталася поразка російської станції радіолокації. Однак відомо, що ця операція допомогла створити сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow та SCALP-EG.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що розвідники ГУР знищили новітню російську антидронову станцію радіо "Реп’ях". Іронія полягає в тому, що удару по ній було завдано саме дроном.