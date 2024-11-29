ГУР уничтожило "глаза" армии РФ за 1 миллиард гривен (видео)

Точное количество этих РЛС в составе вооруженных сил РФ неизвестно

Украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по дорогостоящему радиолокационному комплексу россиян "Зоопарк". При этом было использовано четыре FPV-дрона, которые попали точно в цель.

Основным назначением комплекса является разведка огневых средств противника и корректировка огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины.

Украинские защитники из подразделения "Крылья", входящего в состав ГУР, обнаружили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

По РЛС были нанесены удары при помощи четырех FPV-дрона, которые попали точно в цель. "Зоопарк" был подбит и начал гореть.

Стоит отметить, что такие комплексы являются "глазами" армии РФ, так как при их помощи проводится разведка огневых средств противника и корректировка огня.

РЛС "Зоопарк" стоит около 1 миллиарда гривен и является достаточно "эксклюзивной добычей" для украинских защитников.

Что известно о РЛС "Зоопарк"

Главная задача мобильного радиолокационного комплекса — это поддержка сил артиллерии. Он производит разведку и выявляет вражеские огневые точки, а затем корректирует собственный артиллерийский огонь.

Зафиксировав выстрел и отследив траекторию полета снаряда/ракеты, комплекс выдает целеуказания собственным средствам огневого поражения и контролирует эффективность их стрельбы.

Возможности "Зоопарка-1" достаточно мощные. Комплекс способен вести активную разведывательную работу даже при массированных артиллерийских атаках. А мобильность этого комплекса — установленного на гусеничном шасси, со временем развертывания менее 5 минут — позволяет делать это очень оперативно, фактически сохраняя боевую технику и жизнь экипажей танков и артиллерийских систем.

Расчет комплекса – 3 человека – защищен противопульной и противоосколочной броней.

Радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" — это сложная система, состоящая из трех отдельных объектов:

радиолокационной станции 1Л259 и комплекта аппаратуры, установленных на гусеничном шасси МТ-ЛБу;

комплекта аппаратуры для техобслуживания и ремонта, для транспортировки используется автомобиль "Урал-43203";

электростанции ЭД30-Т230П-1 РПМ1, установленной на прицепе 2-ПН-2.

Скорость передвижения "Зоопарка-1"— до 62 км/ч. Запас хода гусеничного шасси — 500 км.

Точное количество этих РЛС в составе вооруженных сил РФ неизвестно.

Ориентировочная стоимость комплекса — 1 миллиард гривен.

Напомним, Украинские ATACMS уничтожили российскую установку за 100 млн долларов, которая может обнаруживать и перехватывать воздушные цели. Украинские военные ударили по ней баллистическими ракетами ATACMS.

Военные не уточнили, где и когда произошло поражение российской радиолокационной станции. Однако известно, что эта операция помогла создать благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что разведчики ГУР уничтожили новейшую российскую антидроновую радиолокационную станцию "Репейник". Ирония заключается в том, что удар по ней был нанесен именно дроном.