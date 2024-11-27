Ракети та безпілотники одночасно: в окупованому Криму дуже гучно (фото)

Сигнал повітряної тривоги лунає звідусіль

Ранок середи, 27 листопада, у тимчасово окупованому росіянами Криму розпочався з низки гучних вибухів. За попередньою інформацією йдеться про комбінований удар, ракетами та кількома десятками безпілотників.

Про це повідомляють різні місцеві пабліки. Пишуть і про те, що у Криму працює російська ППО.

"З аеродрому Бельбек та з району Інкермана стріляє росППО, повідомляють підписники. Чи збиті цілі, невідомо", — пишуть у каналах.

На аеродромі "Саки" в Новофедорівці також чути роботу росППО. Повідомляють про чотири вибухи.

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що за попередньою інформацією, "вже збиті дві повітряні цілі над акваторією в районі Північної сторони".

За кілька хвилин після цього повідомлення, Развожаєв написав про відбій повітряної тривоги і це попри десятки БПЛА, які рухаються у бік Криму.

Місцевих, які прийшли до школи мистецтв, аби спуститися в укриття, у сховище не пустили.

"В укриття не пустили, сказали закрито. На запитання "чому?", не змогли відповісти", — йдеться у повідомленні.

Водночас попри повідомленні так званого губернатора про відбій повітряної тривоги, у Севастополі й околицях продовжують чути вибухи.

При цьому, як повідомляють місцеві Telegram-канали, їхні підписники, які чують звуки вибухів, не можуть визначити, чи це успішна робота ППО, чи прильоти по об'єктам.

Водночас повідомляється про те, що найгучніше нині у районі аеропорту "Бельбек". "Схоже, головний удар спрямований саме туди", — пишуть у пабліку.

Про детальні наслідки атаки на Крим наразі не відомо, проте, за інформацією Развожаєва, зафіксовано падіння уламків у районі Орлівки поряд з Качинським шосе.

Водночас, як повідомляє паблік "Крымский ветер", на території Чорноморського ВМУ ім. Нахімова видно неабияке задимлення після вибухів.

Близько 9:30 у Севастополі було чути потужний вибух, аж ніяк не схожий на успішну роботу російської ППО. Як повідомляють підписники місцевих пабліків, йдеться про приліт.

"Перед цим вибухом не було чути пусків ракет, повідомляють підписники. Однозначно приліт", — йдеться у повідомленні каналу "Крымский ветер".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на захоплених Росією територіях Запоріжжя та Херсонщини немає світла та води. Окупанти називають причиною пошкодження лінії електропередачі.