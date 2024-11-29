Воевать должны все

Украина должна мобилизовать все население для победы в войне против России. Так считает республиканка-конгрессвумен от штата Индиана Виктория Спартц, которая имеет украинское происхождение и до 2000-го года проживала в Украине.

Она подчеркнула, что одних молодых военных недостаточно для противостояния стране-агрессору, которая не считается с человеческими потерями. Об этом Виктория Спартц заявила в эфире телеканала CNN.

Конгрессвумен напомнила, что во время Второй мировой войны в Советском Союзе каждый гражданин делал свой взнос в победу – от детей до старших людей. Она отметила, что США отправляют своих 18-летних защищать свободы, поэтому этот вопрос нуждается в серьезном подходе.

Спартц подвергла критике президента Владимира Зеленского за то, что он "не подготовил страну к войне". По ее мнению, глава государства "не слишком поддерживает собственную армию и не борется с коррупцией". Также она добавила, что украинский лидер уволил генерала, который "хотел воевать", заменив его на "послушных марионеток".

Конгрессвумен также высказалась относительно администрации Джо Байдена, которая настаивает на снижении призывного возраста с 25 до 18 лет. По словам Спартц, сейчас США говорят о том, что дело не в оружии, а в людях, готовых бороться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинка с антиукраинской позицией Спартц снова стала конгрессвумен. Мы рассказали, чем она известна.