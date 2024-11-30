"Жирна" ціль за 60 млн доларів: у Криму росіян поступово позбавляють дорогущих радарів

Чергова успішна спецоперація ГУР

Українські розвідники провели чергову успішну спецоперацію в Криму та завдали нищівного удару по дороговартісних радіолокаційних комплексах росіян. В результаті атаки було знищено відразу три ворожі РЛС.

Йдеться про дуже рідкісну РЛС "Каста 2Е2", вартість якої стартує від 60 мільйонів доларів та дві РЛС "Підліт". Про це повідомили у прес-службі ГУР.

Відомо, що українським розвідникам вдалося знищити на території тимчасово окупованого Криму три дороговартісні радіолокаційні комплекси росіян.

Йдеться про досить рідкісну РЛС далекого виявлення 39Н6 "Каста-2Е2". Вартість таких "очей" армії РФ починається від 60 мільйонів доларів залежно від комплектації.

Також було знищено дві РЛС "Підліт", які мають "безперебійно" вираховувати крилаті ракети та БПЛА на невеликих висотах. Вартість однієї такої РЛС становить понад 700 мільйонів рублів, або понад 5 мільйонів доларів.

Деталі операції в Криму не розголошуються. Розвідники лише сухо резюмували, що "вогнева робота по військовим об’єктам російських окупантів продовжується".

Що відомо про РЛС "Каста 2Е2"

Такий вигляд має РЛС "Каста 2Е2"

Трикоординатна система радіолокації може не тільки контролювати повітряний простір, але і визначати місце розташування цілей на дуже малих висотах. Вести може до 200 цілей одночасно. Вона передає дані про координати та параметри руху силам ППО. Точність визначення висоти польоту винищувача у цій РЛС – до 900 метрів.

По дальності огляд від 5 до 150 км,

За висотою виявлення від 0 до 6 км,

Може побачити літаки, гелікоптери, безпілотники, крилаті ракети, інші повітряні об’єкти,

На розгортання потрібно 20 хвилин.

Дальність визначення повітряних цілей:

на висоті 100 м — 55 км,

на висоті 1000 м — 95 км.

Вартість такої РЛС, залежно від комплектації, стартує від $60 млн доларів.

Що відомо про РЛС "Підліт"

Так виглядає РЛС "Підліт"

Розробка РЛС "Підліт-К1" розпочалася у 2010 році. Поставляється до військ РФ починаючи з 2015 року. Це універсальна мобільна станція радіолокації з фазованою антеною кругового огляду.

Вона призначена для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складній завадній обстановці на відстані до 300 км. Ця РЛС, як стверджують росіяни, здатна виявити балістичні ракети та безпілотники на висоті до 10 км.

Характеристики:

круговий огляд РЛЗ здійснюється за 5 секунд.

дальність дії — 10-200 км.

висота виявлення цілей – до 10 км.

зона виявлення за азимутом — 360 градусів.

час розгортання комплексу – до 20 хвилин.

час включення РЛС у роботу — 3 хвилини.

Вартість такої РЛС становить понад 700 мільйонів рублів, або понад 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Українські ATACMS знищили російську установку за 100 млн доларів, яка може виявляти та перехоплювати повітряні цілі. Українські військові вдарили по ній балістичними ракетами ATACMS.

Військові не уточнили, де і коли сталася поразка російської станції радіолокації. Однак відомо, що ця операція допомогла створити сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow та SCALP-EG.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські розвідники завдали нищівного удару по дорогому радіолокаційному комплексу росіян "Зоопарк". При цьому було використано чотири FPV-дрони, які потрапили точно в ціль.