"Жирная" цель за 60 млн долларов: в Крыму россиян постепенно лишают дорогущих радаров

Очередная успешная спецоперация ГУР

Украинские разведчики провели очередную успешную спецоперацию в Крыму и нанесли сокрушительный удар по дорогостоящим радиолокационным комплексам россиян. В результате атаки было уничтожено сразу три вражеских РЛС.

Речь идет об очень редкой РЛС "Каста 2Е2", стоимость которой стартует от 60 миллионов долларов и двух РЛС "Подлет". Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Известно, что украинским разведчикам удалось уничтожить на территории временно оккупированного Крыма три дорогостоящих радиолокационных комплекса россиян.

Речь идет о достаточно редкой РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2". Стоимость таких "глаз" армии РФ начинается от 60 миллионов долларов в зависимости от комплектации.

Также было уничтожено две РЛС "Подлет", которые должны "бесперебойно" вычислять крылатые ракеты и БпЛА на небольших высотах. Стоимость одной такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей, или более 5 миллионов долларов.

Детали операции в Крыму не разглашаются. Разведчики лишь сухо резюмировали, что "огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается".

Что известно о РЛС "Каста 2Е2"

Так выглядит РЛС "Каста 2Е2"

Трехкоординатная радиолокационная система может не только контролировать воздушное пространство, но и определять местоположение целей на очень малых высотах. Вести может до 200 целей одновременно. Она передает данные о координатах и параметрах движения силам ПВО. Точность определения высоты полета истребителя в этой РЛС – до 900 метров.

По дальности обзор от 5 до 150 км,

По высоте обнаружения от 0 до 6 км,

Может увидеть самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты, другие воздушные объекты,

На развертывание нужно 20 минут.

Дальность определения воздушных целей:

на высоте 100 м — 55 км,

на высоте 1000 м — 95 км.

Стоимость такой РЛС в зависимости от комплектаци и стартует от $60 млн долларов.

Что известно о РЛС "Подлет"

Так выглядит РЛС "Подлет"

Разработка РЛС "Подлет-К1" началась в 2010 году. Поставляется в войска РФ начиная с 2015 года. Это универсальная мобильная радиолокационная станция с фазированной антенной кругового обзора.

Она предназначена для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке на расстоянии до 300 км. Эта РЛС, как утверждают россияне, способна обнаружить баллистические ракеты и беспилотники на высоте до 10 км.

Характеристики:

круговой обзор РЛС осуществляется за 5 секунд.

дальность действия — 10−200 км.

высота обнаружения целей — до 10 км.

зона обнаружения по азимуту — 360 градусов.

время развёртывания комплекса — до 20 минут.

время включения РЛС в работу — 3 минуты.

Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей, или более 5 миллионов долларов.

Напомним, Украинские ATACMS уничтожили российскую установку за 100 млн долларов, которая может обнаруживать и перехватывать воздушные цели. Украинские военные ударили по ней баллистическими ракетами ATACMS.

Военные не уточнили, где и когда произошло поражение российской радиолокационной станции. Однако известно, что эта операция помогла создать благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по дорогостоящему радиолокационному комплексу россиян "Зоопарк". При этом было использовано четыре FPV-дрона, которые попали точно в цель.