Предки могли бути королями чи ханами, якщо ваше прізвище звучить так

Такі родові імена збереглися до наших часів

Українські прізвища містять "зашифровану" інформацію про свого першого носія. Деякі вказують на те, що рід ведеться від королів, царів чи ханів.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Масляк. За його словами, історія України та української нації налічує понад 8 тисяч років — в різних тимчасових проявах, але географічно — на тому самому місці.

"Жодна інша країна і нація не мають нічого подібного. Тому у нас досі збереглася ця історія не у фальсифікованих літописах, а в реальних нинішніх прізвищах українців. Серед них особливу увагу привертають прізвища слов'янських, половецьких, німецьких, західноєвропейських, арабсько-єгипетських правителів, які творили нашу історію тисячоліттями", — пояснив професор.

За його словами прізвища Галицький, Оранський вказують на те, що рід ведеться від західноєвропейських королів, Здор — прізвище данських королів. Родове ім'я Половецький може належати нащадкам половецьких правителів.

На зв'язок предків з ханством можуть вказувати прізвища з часткою "хан" — титул азійських правителів, каже професор. Наприклад — Трухан/ов, Хандогій, Бохан тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища носять нащадки розумників. Українці з високим інтелектом отримували особливі родові імена.