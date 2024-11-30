Предки могли быть королями или ханами, если ваша фамилия звучит так

Такие родовые имена сохранились до наших времен

Украинские фамилии содержат "зашифрованную" информацию о своем первом носителе. Некоторые указывают на то, что род ведется от королей, царей, или ханов.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк. По его словам, история Украины и украинской нации насчитывает более 8 тысяч лет – в разных временных проявлениях, но географически – на том же месте.

"Ни одна другая страна и нация не имеют ничего подобного. Поэтому у нас по сей день сохранилась эта история не в фальсифицированных летописях, а в реальных нынешних фамилиях украинцев. Среди них особое внимание привлекают фамилии славянских, половецких, германских, западноевропейских, арабско-египетских правителей, которые и творили нашу историю тысячелетиями", — объяснил профессор.

По его словам, фамилии Галицкий, Оранский указывают на то, что род ведется от западноевропейских королей, Здор — фамилия датских королей. Родовое имя Половецкий может принадлежать потомкам половецких правителей.

На связь предков с ханством могут указывать фамилии с частицей "хан" — титул азиатских правителей, говорит профессор. Например — Трухан/ов, Хандогий, Бохан и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии носят потомки умников. Украинцы с высоким интеллектом получали особые родовые имена.