Військовий оглядач та блогер проаналізував, чи можуть росіяни наступати на Дніпропетровську область

Наступ на Дніпропетровську область …

Що не день, то якийсь інформаційний виклик. То Дніпро "окупують" до Нового року, то на Запоріжжя "підуть", тепер знову Дніпропетровська область, про наступ на яку подумує командування РОВ. Що ж, розгляньмо ситуацію за фактом.

Я не знаю, з чого раптом зробили висновки "студенти" одного добре вам відомого "інституту", що РОВ готуються наступати на Дніпропетровську область. Очевидно, вони відкрили карту бойових дій і побачили, що на Времівському напрямку, в районі Новодарівки, РОВ знаходяться за 7 кілометрів від стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. І що це говорить?

А каже це про те, що продовжуючи спроби розширити зону контролю на захід від Великої Новосілки, по правому флангу, РОВ, якщо це їм, звичайно, вдасться, цілком можуть вийти на південно-східні околиці Дніпропетровської області. Ну, треба ж, який глибокодумний аналітичний висновок!

Але тут слід зазначити, що в той час, як на лівому фланзі – східній стороні від Великої Новосілки, ситуація з просуванням РОВ мала вкрай негативний характер і ворог стоїть на околицях самого міста, а СОУ докладають максимальних зусиль, щоб не допустити його заходу та закріплення на околицях, то правому флангу в окупантів вже давно стагнація. вже як два тижні у росіян там немає суттєвого розвитку подій.

Таким чином, якщо розглядати розвиток подій у районі Великої Новосілки, то передумови часткового заходу на Дніпропетровську область є цілком ймовірними, але виключно як супутні наступу на Времівському напрямку. Цілеспрямований наступ на Дніпро у цьому випадку та на даному етапі – виключено. І ось чому…

Зараз ворог, для того, щоб продовжувати наступ на Курахові, Покровську, Велику Новосілку та інші села, населені пункти та міста, застосовує стратегічні резерви. Підкреслю, для вирішення тактичного рівня завдань застосовуються стратегічні резерви! Похід на Дніпро це рівень вище за оперативно-тактичну категорію завдань.

У таких умовах говорити про цілеспрямований наступ на Дніпро та захоплення Дніпропетровської області не доводиться. Частковий захід, охоплення, у разі розширення зони контролю з правого флангу Великої Новосілки, так, цілком можливе, але не операція з походом на Дніпро, наголошую.

З іншого боку, це зовсім не говорить про те, що треба розслаблятися та забити на будівництво фортифікаційних споруд, рубежів та ліній оборони на Дніпропетровщині по всьому фронту. Так чи інакше, але підготовлені позиції завжди потрібні і саме вони дозволяють СОУ не допустити, при всій складності на фронті, провалу оборони й саме завдяки їх наявності та можливості СОУ відходити на вигідніші, підготовлені локації, вдалося в 2024 виснажити РОВ настільки, що під кінець року у хід було пущено стратегічні резерви.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.