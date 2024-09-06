У Раді розповіли, ким є 99% затриманих працівниками ТЦК: це не ухилянти

Депутат дав неочікуване пояснення

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства, якими пом'якшила відповідальність за перше самовільне залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями. Замість кримінальної відповідальності за це порушення тепер передбачено штраф. Проте ця новація не розв'язала проблему СЗЧ повністю.

За словами народного депутата Руслана Горбенка, 99% осіб, яких затримують працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК), — це саме військові, які самовільно залишили свої частини. У своєму інтерв'ю у програмі Ранок.LIVE депутат розкрив деталі нових правил та пояснив, як тепер діє система притягнення до відповідальності за СЗЧ.

Зокрема, після сплати штрафу військовий все одно зобов'язаний з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК). Горбенко наголосив, що правоохоронці не затримують громадян, які прямують до ТЦК. Однак тих, хто порушив закон і самовільно залишив частину, можуть затримати та супроводити до ТЦК.

Депутат також зазначив, що командири військових частин мають 10 днів для подання заяви до Державного бюро розслідувань (ДБР) про СЗЧ військовослужбовця. Після цього такого бійця оголошують у розшук.

Раніше "Телеграф" також писав про деталі нового законопроєкту, що стосується дезертирів в армії. Покарання за це порушення скасують, але не для всіх.