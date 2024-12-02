Экс-главком ВСУ объяснил, что будет признанием поражения Украины и как этого не допустить

Украинцы должны быть готовы к защите своей земли

Если Украина согласится на передачу России своих территорий, это будет признание нашего поражения. "Обмен" мира на земли только усугубит агрессора.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины в 2014-2019 годах генерал Виктор Муженко. По его мнению, нельзя торговаться землей.

"Это же земля, политая кровью наших предков и уже нашими современниками. Как можно вообще торговать этим? Все говорили: "Разве может такое происходить в цивилизованном мире в ХХІ веке?" А реально получается, что может. Я понимаю, что для условного француза, британца, новозеландца и так далее эта территория мало что значит. А для украинцев? А для людей, которые сейчас живут в оккупации?", — сказал генерал.

По словам Муженко, если этот "обмен" произойдет, он сильно усилит агрессора. По его мнению, это будет своего рода "компенсация за затраты, которые он уже получил за время так называемой спецоперации".

"Это усиление его экономики, увеличение его ресурса. И вообще он будет чувствовать себя победителем. Такие "достижения" очень усилят победную истерию их пропаганды. Мы же помним эйфорию после аннексии Крыма, а позже после оккупации Донбасса. Согласие на передачу территорий — это уже край. Это будет признанием нашего поражения. Такого не может быть вообще. Поэтому мы должны формировать у наших людей готовность к защите своей земли. Независимо от того, где ты проживаешь, — на Львовщине, Закарпатье, Николаевщине, Донбассе или Запорожье", – подчеркнул генерал.

Напомним, Муженко рассказал о 4 ошибках власти и военного руководства за два года большой войны. Он также ответил, как их можно было избежать.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский готов остановить войну в обмен на членство в НАТО. Речь идет о "горячей фазе" войны.