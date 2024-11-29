Хто перший відмовить Трампу - той програв: головне зі статті Кулеби для FT

Війна змусила Захід вважати Україну частиною світу

Ситуація на фронті в Україні викликає у багатьох занепокоєння, адже наша держава цілком може програти війну. Тому допомога Заходу неабияк важлива зараз.

Про це каже ексголова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба, пише Financial Times. Зазначається, що наразі Україна немає потрібних ресурсів, аби повернути ситуацію у потрібний бік.

Кулеба, розмовляючи з кореспондентом, погодився, що наразі все виглядає погано.

"Чи є у нас сьогодні засоби та інструменти, щоб перевернути ситуацію та змінити траєкторію того, як події відбуваються? Ні, не маємо. І якщо так піде далі, ми програємо війну", — сказав він.

Але, за його словами, не слід опускати руки, адже напочатку війни у 2022 все виглядало ще гірше. Він наголошує, що американські та європейські партнери завжди питають в України, на що вона готова заради миру, та чомусь ці питання не ставлять Росії.

Водночас, він називає питання про переговори щодо військової допомоги Заходу найважчими, адже пояснити їх дії складно.

"Нам, українцям, пощастило, що Джо Байден був президентом США у 2022 році, бо якби це був хтось інший, у нас все було б набагато гірше. У серці Джо Байдена є місце для України. Але його розум був сформований логікою холодної війни… Заклопотана небезпекою ядерної війни, побоюваннями, якими все ще грає Путін, адміністрація Байдена не поспішала з наданням Україні наступальної зброї", — каже Кулеба.

Проте наразі, за його словами, президент України Володимир Зеленський та голова РФ Володимир Путін демонструють готовність до переговорів в очах майбутнього президента США Дональда Трампа, адже "перший, хто відмовить – програє гру".

На думку Кулеби, якою б війна не була жорстокою, але вона змусила Захід вважати Україну частиною світу, а без неї на це знадобилось би щонайменше 100 років.

Ексголова МЗС додає, що більшість західних партнерів хочуть швидкого завершення війни та стійкого миру. Проте від України в цьому питанні не так багато і залежить.

"Ця війна триватиме до тих пір, поки Путін буде вважати, що Україна не має права на існування. А всі, хто вважає інакше, або дурні, або на російській зарплаті", — каже Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Зеленського назвали дві умови для початку переговорів з Росією.