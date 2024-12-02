Мобилизуют ли мужчин с сахарным диабетом

Признать непригодным могут из-за серьезных нарушений обмена веществ

Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории граждан освобождаются от призыва по медицинским показаниям. Законодательство определяет перечень заболеваний, которые могут стать основанием для непригодности к военной службе или предоставления отсрочки.

В частности, не подлежат мобилизации с заболеваниями эндокринной системы, нарушения питания и метаболизма. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

К списку болезней, освобождающих от мобилизации, относятся:

болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета;

нарушение других эндокринных желез.

Также в эту категорию входят нарушения обмена веществ, включая все виды ожирения, если они сопровождаются значительными нарушениями функций организма.

Напомним, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются некоторые болезни органов дыхания, а именно:

стеноз гортани;

парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;

тяжелая форма спастической дисфонии;

хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс);

Кроме того, если у мужчины тяжелая персистирующая бронхиальная астма, он не подлежит мобилизации. Но в случае болезни с незначительными нарушениями функций гражданина могут призвать на службу.

Ранее "Телеграф" писал, какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации. Подтвердить заболевание нужно военно-врачебной комиссии.