Мобилизуют ли мужчин с сахарным диабетом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Признать непригодным могут из-за серьезных нарушений обмена веществ
Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории граждан освобождаются от призыва по медицинским показаниям. Законодательство определяет перечень заболеваний, которые могут стать основанием для непригодности к военной службе или предоставления отсрочки.
В частности, не подлежат мобилизации с заболеваниями эндокринной системы, нарушения питания и метаболизма. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.
К списку болезней, освобождающих от мобилизации, относятся:
- болезни щитовидной железы;
- все типы сахарного диабета;
- нарушение других эндокринных желез.
Также в эту категорию входят нарушения обмена веществ, включая все виды ожирения, если они сопровождаются значительными нарушениями функций организма.
Напомним, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются некоторые болезни органов дыхания, а именно:
- стеноз гортани;
- парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
- тяжелая форма спастической дисфонии;
- хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
- болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
- хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс);
Кроме того, если у мужчины тяжелая персистирующая бронхиальная астма, он не подлежит мобилизации. Но в случае болезни с незначительными нарушениями функций гражданина могут призвать на службу.
Ранее "Телеграф" писал, какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации. Подтвердить заболевание нужно военно-врачебной комиссии.