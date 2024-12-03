Знав Зеленського з молодості: як у роки КВК виглядав спікер парламенту Руслан Стефанчук

У мережі є архівні кадри, на яких можна побачити молодого спікера за часів КВК

Руслан Стефанчук – спікер Верховної Ради України, який у жовтні 2021 року замінив на цій посаді Дмитра Разумкова. Політик має юридичну освіту та має наукові ступені, а в молодості захоплювався грою у КВК. І саме у студентські роки завдяки іграм познайомився з майбутнім президентом Володимиром Зеленським.

"Телеграф" розповість, яким був Руслан Стефанчук за часів КВК, коли грав за команду "Три товстуни".

Руслан Стефанчук — як він виглядав у студентські роки

Руслан Стефанчук народився у Тернополі, де навчалися його батьки, проте невдовзі вони повернулися до рідного Хмельницького. Там майбутній спікер і пішов до школи, а потім вступив до університету.

Руслан Стуфанчук із молодшим братом

Спочатку Стефанчук навчався на юридичному факультеті у Хмельницькому державному університеті, також має освіту за спеціальністю "Менеджмент виробничої сфери" Технологічного університету Поділля. Науковий ступінь кандидата юридичних наук отримав за роботу "Громадянсько-правовий захист честі, гідності та репутації". А за кілька років захистив дисертацію на тему "Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві".

У студентські часи Руслан Стефанчук захопився грою у КВК. Команда Хмельницького інституту регіонального управління та права під назвою "Три товстуни", де грав Стефанчук, у 90-х була однією з найвідоміших в Україні.

Саме тоді Руслан Стефанчук і познайомився з майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Як виявилося, одним із головних суперників команди "Три товстуни" в українській лізі КВК були члени нової команди "95-й квартал".

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