Знал Зеленского с молодости: как в годы КВН выглядел спикер парламента Руслан Стефанчук

В сети есть архивные кадры, на которых можно увидеть молодого спикера во времена КВН

Руслан Стефанчук — спикер Верховной Рады Украины, который в октябре 2021 года заменил на этой должности Дмитрия Разумкова. Политик имеет юридическое образование и имеет научные степени, а в молодости увлекался игрой в КВН. И именно в студенческие годы благодаря играм познакомился с будущим президентом Владимиром Зеленским.

"Телеграф" расскажет, каким был Руслан Стефанчук во времена КВН, когда играл за команду "Три толстяка".

Руслан Стефанчук — как он выглядел в студенческие годы

Руслан Стефанчук родился в Тернополе, где учились его родители, однако вскоре они вернулись в родной Хмельницкий. Там будущий спикер и пошел в школу, а затем и поступил в университет.

Руслан Стуфанчук с младшим братом

Сначала Стефанчук учился на юридическом факультете в Хмельницком государственном университете, также у него есть образование по специальности "Менеджмент производственной сферы" Технологического университета Подолья. Научную степень кандидата юридических наук получил за работу "Гражданско-правовая защита чести, достоинства и репутации". А через несколько лет защитил диссертацию по теме "Личные неимущественные права физических лиц в гражданском праве".

В студенческие времена Руслан Стефанчук увлекся игрой в КВН. Команда Хмельницкого института регионального управления и права под названием "Три толстяка", где играл Стефанчук, в 90-х была одной из самых известных в Украине.

Именно в то время Руслан Стефанчук и познакомился с будущим президентом Владимиром Зеленским. Как оказалось, одним из главных соперников команды "Три толстяка" в украинской лиге КВН были члены новой команды "95-й квартал".

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