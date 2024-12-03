У ВР придумали, як зупинити хитру схему з пенсіями для прокурорів

Цією схемою користувались десятиліттями

Прокурори користуються лазівкою в законодавстві, оформлюючи інвалідність, яка дає право на достроковий вихід на пенсію. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 12278, який зупинить цю схему.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його метою є встановлення єдиних умов перерахунку пенсій. Прокурори, користуючись тим, що норми пенсійного законодавства можна трактувати по-різному, позиваються до суду щодо встановлення та призначення пенсій. Незважаючи на і так привілейовані умови обчислення пенсій, працівники прокуратури мають унікальне право отримувати пенсію за вислугу років, продовжуючи працювати. Так вони отримують зарплату прокурора у подвоєному розмірі.

Що пропонують змінити

Депутати запропонували призначати пенсію за вислугу років прокурорам лише після їхнього звільнення з органів прокуратури. Також пропонується по-іншому перераховувати пенсії для силовиків та працівників прокуратури — з урахуванням зростання доходів населення України та зростання споживчих цін.

Автором законопроєкту є Галина Третьякова, народна депутатка від "Слуги народу". В разі прийняття цієї законодавчої ініціативи перерахунок пенсій для них буде здійснюватись лише керуючись законом про державне пенсійне страхування, тобто як і для всіх пенсіонерів.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Рада залишила прокурорів без підвищення зарплат. Попередньо бюджетний комітет парламенту розглядав пропозицію щодо збільшення видатків на оплату праці прокурорів до 13,3 мільярда гривень у 2025 році. Проте врешті ця пропозиція не була підтримана.