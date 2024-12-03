В ВР придумали, как остановить хитрую схему с пенсиями для прокуроров

Этой схемой пользовались десятилетиями

Прокуроры пользуются лазейкой в законодательстве, оформляя инвалидность, дающую право на досрочный выход на пенсию. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12278, который остановит эту схему.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является установление единых условий перерасчета пенсий. Прокуроры, пользуясь тем, что нормы пенсионного законодательства можно трактовать по-разному, судятся об установлении и назначении пенсий. Несмотря на и так привилегированные условия исчисления пенсий, работники прокуратуры имеют уникальное право получать пенсию за выслугу лет, продолжая работать. Так они получают зарплату прокурора в удвоенном размере.

Что предлагают изменить

Депутаты предложили назначать пенсию за выслугу лет прокурорам только после их увольнения из органов прокуратуры. Также предлагается по-другому перечислять пенсии для силовиков и работников прокуратуры с учетом роста доходов населения Украины и роста потребительских цен.

Автором законопроекта является Галина Третьякова, народная депутат от "Слуги народа". В случае принятия этой законодательной инициативы перерасчет пенсий для них будет осуществляться только руководствуясь законом о государственном пенсионном страховании, то есть, как и для всех пенсионеров.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что Рада оставила прокуроров без повышения зарплат. Предварительно бюджетный комитет парламента рассматривал предложение об увеличении расходов на оплату труда прокуроров до 13,3 миллиарда гривен в 2025 году. Однако, в конце концов, это предложение не было поддержано.