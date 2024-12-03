Мобилизовать гражданских должны гражданские: Фриз объяснила механизм

Территориальные центры комплектования сегодня своими действиями дискредитируют военных, считает нардеп

ТЦК нужно выводить из подчинения Министерства обороны и Генерального штаба. Гражданских должны мобилизовывать или оповещать гражданские.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Пора покончить с "бусификацией". Гражданских должны мобилизовывать гражданские, — член комитета по нацбезопасности".

По мнению народного депутата от фракции "Европейская Солидарность", члена парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Ирины Фриз, ликвидация ТЦК не даст результата. Но реформировать этот орган необходимо.

"Я категорический противник мнимых простых решений, потому что они, как правило, не дают результата. Когда-то президент уволил всех глав ТЦК из-за выявленной публично коррупции, но это не привело к результату. Но реформа ТЦК необходима. Нужно переводить вопросы оповещения во время действия военного положения и мобилизации на органы местного самоуправления. ТЦК следует выводить из подчинения Минобороны и Генштаба. Гражданских должны мобилизовывать или оповещать гражданские", – пояснила Фриз.

По ее словам, для этого должны работать соответствующие отделы в органах местного самоуправления, которые понимают по своей регистровой базе, кто у них военнообязанный.

"Имея коммуникацию с реестром "Оберіг" через Минобороны, они могут приводить соответствующие показатели согласно их информации о наличии этих людей в области, регионе, общине. И таким образом, когда уведомление гражданских происходит через гражданских, не происходит дискредитация военных, потому что именно это, с моей точки зрения, сегодня делают ТЦК. Это медвежья услуга для доверия к военным, армии", – добавила нардеп.

Она уточнила, что далее люди после прохождения ВВК должны направляться в учебные центры, и там рекрутинговые агентства отдельных родов, сил и даже бригад ВСУ будут комплектовать свои подразделения.

"Это было бы более цивилизованно. А сейчас мы еще в таком неправильном варианте постсоветчины, когда у нас военные с полицейскими патрулируют, останавливают, забирают, заталкивают в бусики. Все это является противоправным действием и не помогает вопросу мобилизации, а дискредитирует военных, а значит, влияет на результат мобилизационных процессов в целом", – резюмировала парламентарий.

Ранее "Телеграф" рассказал, что сотрудники ТЦК регулярно изучают расписания концертов и оценивают, куда потенциально могут прийти мужчины призывного возраста. На такие мероприятия зачастую также наведываются военкомы.