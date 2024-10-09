Ризики ядерної катастрофи зростають: у МАГАТЕ зробили тривожну заяву щодо України

Світ стає ближчим до ядерної катастрофи

Події навколо Запорізької АЕС, окупованої російськими військами, протягом останніх кількох тижнів наближають світ до ядерної катастрофи, вважає Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"На жаль, відбуваються події, які збільшують небезпеку (аварії на ЗАЕС – ред.)", — заявив Гроссі в інтерв’ю словенському ТБ у середу 9 жовтня.

"Якщо ви подивіться на те, що відбувається в останні тижні та місяці (на ЗАЕС — ред.), ви помітите, що є щось, що наближає нас до катастрофи", — уточнив він.

Як приклад гендиректор МАГАТЕ навів нещодавню пожежу на одній із градирень ЗАЕС, а також прольоти бойових дронів над станцією.

Він вважає, що з оцінці ризику катастрофи слід врахувати основний факт: атомна електростанція перебуває в лінії фронту.

"Це війна. Може бути затишшя, але наступного дня вже дуже напружена ситуація", — пояснив Гроссі небезпеку ситуації.

Як раніше повідомляв представник Сил оборони Півдня ЗСУ Владислав Волошин, російські війська готують новий наступ у Запорізькій області. Так, зокрема, 7 жовтня окупанти розпочали штурм села Кам’янське, розташованого на лівому березі Каховського водосховища, за 50 км від ЗАЕС.

Гроссі визнав, що для запобігання ядерній катастрофі МАГАТЕ змушена співпрацювати з російською окупаційною владою, яка контролює ЗАЕС.

"Деяким людям це не подобається, але ми наполягаємо, що це єдиний шлях, якщо ми хочемо запобігти ядерній аварії з серйозними радіологічними наслідками, нам доведеться забруднити руки", — пояснив свою позицію гендиректор МАГАТЕ.

Російські війська окупували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС, яка має чотири ядерні реактори, у березні 2022 року. Окупація ЗАЕС стала прецедентом історії світової атомної енергетики.

Українська влада неодноразово заявляла, що російська армія використовує ЗАЕС для зберігання військової техніки та дислокації своїх військовослужбовців.

З вересня 2022 року на ЗАЕС працює спеціальна комісія МАГАТЕ, яка відстежує ситуацію щодо стану справ на майданчику.