Сигареты подорожают в 2025 году: за пачку какого бренда придется заплатить 170 грн (список)

Пачка сигарет вырастет в цене на 40 гривен по меньшей мере

Верховная Рада Украины приняла важное решение о табачном рынке. Народные депутаты одобрили законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

За соответствующее решение проголосовали 237 парламентариев. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Стоимость сигарет существенно вырастет уже в следующем году. Цены повысятся приблизительно на 40 гривен за пачку, но рост может быть даже больше.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что акцизы будут привязаны к курсу евро. Это позволит постепенно приближать стоимость табачных изделий к минимальным требованиям Европейского союза.

Механизм изменения цен достаточно прост. Акцизный сбор привязывается к европейским стандартам, что автоматически приведет к росту стоимости табачных изделий. Производители и продавцы будут вынуждены корректировать цены в соответствии с новыми законодательными нормами. Рассказываем, сколько будут стоить сигареты самых популярных брендов в Украине.

Сколько будут стоить сигареты в Украине

По данным Минфина, средняя цена отечественных сигарет с фильтром в Украине по состоянию на октябрь 2024 года – 89,52 грн. Сигареты с фильтром медиум класса в среднем стоят 96,16 грн, а премиум-класса – 113,69 грн.

К примеру, сигареты отечественного производства West будут стоить не 115, а 155 грн.

Сигареты Paliament будут стоить не 130, а 170 грн.

Сигареты Rothmans будут стоить 155 грн., а не 115 грн.

Сигареты Winston также будут стоить на 40 гривен дороже – как минимум 165 гривен, при сегодняшней стоимости 125 грн.

Сигареты марки Sobranie, также производимые в Украине, будут стоить не менее 170 грн.

Сигареты Bond с 1 января обойдутся минимум в 160 гривен за пачку.

Заметим, что это приблизительные цены и будут зависеть от принципов ценообразования того или иного магазина.

Ранее "Телеграф" также писал, что цены в Украине полетят вверх, но не из-за акцизов. Названы две важные причины.