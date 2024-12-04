Сигареты подорожают в 2025 году: за пачку какого бренда придется заплатить 170 грн (список)
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Пачка сигарет вырастет в цене на 40 гривен по меньшей мере
Верховная Рада Украины приняла важное решение о табачном рынке. Народные депутаты одобрили законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.
За соответствующее решение проголосовали 237 парламентариев. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.
Стоимость сигарет существенно вырастет уже в следующем году. Цены повысятся приблизительно на 40 гривен за пачку, но рост может быть даже больше.
Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что акцизы будут привязаны к курсу евро. Это позволит постепенно приближать стоимость табачных изделий к минимальным требованиям Европейского союза.
Механизм изменения цен достаточно прост. Акцизный сбор привязывается к европейским стандартам, что автоматически приведет к росту стоимости табачных изделий. Производители и продавцы будут вынуждены корректировать цены в соответствии с новыми законодательными нормами. Рассказываем, сколько будут стоить сигареты самых популярных брендов в Украине.
Сколько будут стоить сигареты в Украине
По данным Минфина, средняя цена отечественных сигарет с фильтром в Украине по состоянию на октябрь 2024 года – 89,52 грн. Сигареты с фильтром медиум класса в среднем стоят 96,16 грн, а премиум-класса – 113,69 грн.
Заметим, что это приблизительные цены и будут зависеть от принципов ценообразования того или иного магазина.
Ранее "Телеграф" также писал, что цены в Украине полетят вверх, но не из-за акцизов. Названы две важные причины.