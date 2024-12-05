Відомому блогеру оголосили нову підозру після скандалу зі грошима для ЗСУ

Під час обшуків поліція знайшла дещо цікаве

Український блогер та колишній військовослужбовець Владислав Гранецький-Стафійчук, відомий як Влад Сорд, отримав нову підозру. Раніше його звинувачували у незаконному привласненні коштів для ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, спираючись на дані джерел, після обшуків правоохоронці знайшли низку порушень.

"Слідчі повідомили про нову підозру військовому блогеру — у незаконному зберіганні гранати та набоїв. Боєприпаси були вилучені в ході обшуку в листопаді у справі про шахрайство на щонайменше 350 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Видання наполягає, що йдеться саме про Влада Сорда, адже саме він фігурував у листопаді у справі про привласнення коштів на вищевказану суму. Тоді він використав частину задоначених грошей на власні потреби.

Нагадаємо, на своїй сторінці в соціальних мережах Сорд написав, що має можливість купити п’ять мінометів іноземного виробництва. Загальна вартість – близько 3,5 мільйона гривень. Після збору коштів він витратив певну частину не за призначенням. Слідство встановило, що Сорд залишив собі щонайменше 350 тисяч гривень.

Після цього Сорду оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах). За це передбачено штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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