Пассажирский самолет России пролетел над Украиной. Что известно о странном полете (фото)

Борт направлялся в Москву

В ночь на 5 декабря над Украиной в очередной раз пролетел российский пассажирский самолет. Этот борт вылетел из Турции и направлялся в Россию.

О чем свидетельствуют данные портала Flightradar24. Отмечается, что полет совершал самолет Boeing 738 российской компании Aeroflot.

Он вылетел из Стамбула в 1:54 ночи и уже примерно в 3:00 долетел почти в Запорожье, однако затем развернулся и направился в Москву, куда прибыл в 6:34.

Отметим, что официально пересечение закрытого воздушного пространства над Украиной не комментировала ни одна из сторон. К тому же, существует большая вероятность, что карта его полета — сбой портала, ведь противовоздушная оборона нашего государства сбивает любые воздушные цели.

По данным Google, этот борт летает из Турции в Россию ежедневно и каждый рейс запланирован на одно и то же время. В 2 ночи вылет из Стамбула и в 6:40 прибытие в Москву.

Что известно о Boeing 738

Это узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он вмещает 2 пилота и следующее количество пассажиров: одноклассовые до 189 мест; двухклассовые – 162-175 мест.

Напомним, недавно над Украиной мог пролететь российский "самолет смерти". Он относится к пассажирским бортам, но в последние годы находится на вооружении военно-воздушных сил РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что белорусский самолет заметили над Украиной и это не единственная странность.