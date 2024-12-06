Поступить честно и жестко. Что властям сделать с сотнями тысяч "неприкосновенных" прокуроров, судей и политиков

При мобилизации связи на верхушке социальной пирамиды не должны весить ничего

Жизнь прокуроров, высокопоставленных силовиков и представителей политических элит — не ценнее жизни простых ребят, у которых нет связей. Поэтому эти сотни тысяч "неприкосновенных" мужчин призывного возраста также должны нести военную службу и защищать Родину.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтерша и основатель "Victory Drones" Мария Берлинская. Она согласилась: трудно поверить, что они пойдут воевать добровольно.

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– Однако нельзя и широкими мазками рисовать: "Все они такие". Среди политических элит часть людей пошла, но это небольшой процент, это тоже правда. Мы говорим о мобилизации не по каким-то кастам и кто кому друг с детства и у кого какие связи на верхушке социальной пирамиды, — говорит волонтерша.

Она отмечает: если рискуем и выживаем, то рискуем и выживаем все.

— Это честно и правильно. Это восстановит доверие в обществе. Мобилизация проваливается как раз из-за отсутствия доверия. Экс-прокурор, судья, правоохранитель, политик — такой же человек, он тоже должен получить повестку и пойти служить.

Всё очень просто. Ты получишь право управлять своим народом, доказав это право своей жизнью и тем, что готов рискнуть ради своего народа. Только так должны избираться люди в государственную систему. И в процессе этой войны и после. Хотя война это постоянный процесс и я не верю ни в какие "после войны". Война просто существует в видимых и невидимых доменах, — говорит Мария Берлинская.

По ее мнению, без разницы, хотят или не хотят определенные представители т.н. "элит" служить.

— Пусть власть и наше военно-политическое руководство выйдет и честно, жестко, но реалистично скажет, что "эти" тоже будут служить, они не являются неприкосновенными. И друзья, и кумовья, и бывшие коллеги на хороших государственных пенсиях, и очень уважаемые судьи, и очень важные прокуроры, и чрезвычайно важные МСЭКовцы… Все будут ротационно служить, и не где-то в тылу, а по-настоящему служить на фронте на передовой. Нагрузка в обществе будет распределена равномерно и доверие будет восстановлено. А доверие – самая важная валюта для нас. Это то, что может оплатить нам стойкость и победу, — подытожила основательница "Victory Drones".

Ранее Мария Берлинская объяснила "Телеграфу", как восстановить доверие в обществе.