Чому одні черги відключають, а інші по кілька днів зі світлом: енергетики пояснили

Українців закликають споживати електроенергію економно

В Україну повернулися жорсткі графіки відключень світла. При цьому деякі громадяни скаржаться на несправедливі з їхньої точки зору графіки, які змушують їх сидіти без електрики понад п’ять годин поспіль.

Так, мешканці Києва у соцмережах масово пишуть про те, що деяким групам абонентів не відключають електроенергію по кілька днів, але потім залишають людей без світла на 5-6 годин. У свою чергу, у компанії ДТЕК пояснили, чому так відбувається.

Енергетики заявляють, що всі групи чергуються між собою і ніякої несправедливості в графіках немає. І якщо під час поточного відключення якимсь абонентам довелося бути без світла довше за інших, то наступного разу вони навпаки будуть довше перебувати зі світлом.

"Нам важливо, щоб відключення були справедливими і рівномірними. Якщо під час поточного відключення якимось клієнтам довелося бути без світла довшим за інших, наступного разу, вони, навпаки, матимуть світло довше. Звичайно, за наявності відповідних можливостей. Групи чергуються", — йдеться у коментарі ДТЕК.

Усі групи відключаються максимально рівномірно та обсяг відключень вважається у відсотках протягом тижня. Таким чином, деякі групи можуть кілька днів "сидіти" без відключень, але в наступні дні у них буде відсутня електроенергія по 5-6 годин.

Це залежить від розпоряджень "Укренерго", технічних можливостей та поточного навантаження на мережі.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго.

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію. Громадянам радять не включати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

"Щоб зменшити навантаження на енергосистему, радимо знижувати температуру на електрообігрівачах, вимикати непотрібне освітлення та розподіляти роботу потужних електроприладів у часі. Це допоможе підтримати стабільність мережі та зберегти світло для всіх", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що всі графіки відключень мають три категорії: світло є (позначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі за потребою (позначено світло-сірим).

Загалом споживачі розділені на шість груп, у яких послідовно відключають світло.

Нагадаємо, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв вважає, що в Україні вже до кінця цього тижня можуть скасувати графіки відключення електроенергії. Але це можливо лише за умови, що не буде масштабних обстрілів.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація зі світлом покращиться в Україні за однієї умови. Експерт розповів, що відключення електроенергії для побутових споживачів є неминучими.