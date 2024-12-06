Андрій Табалов: Експорт "Волошкове поле" до ЄС зріс на 15% у 2024 році

У 2024 році українська молочна компанія "Волошкове поле" суттєво зміцнила свої позиції на ринку Європейського Союзу. За цей рік експорт продукції зріс на 15%, а географія продажів охопила вже 10 країн ЄС.

Про це розповів Андрій Табалов, генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" та голова Євроінтеграційного комітету СМПУ, під час конференції "Молочний бізнес-2024".

За його словами, цьогоріч компанія продемонструвала приріст експорту на 15% та розширила географію країн поставок. "Головними продуктами, що визначили цей успіх, стали наші глазуровані сирки, експорт яких виріс на 40% у порівнянні з 2023 роком", — відзначив Андрій Табалов.

Також, за його словами, 2024 рік став успішним і для експорту продукції Первомайського молочноконсервного комбінату.

"Цьогоріч ми вперше розпочали прямі поставки до ЄС, і це стало можливим завдяки отриманню єврономера нашим Первомайським молочноконсервним комбінатом наприкінці 2023 року. Продукція під брендом "Хлопчик" вже здобула довіру європейських споживачів", – підкреслив Табалов.

І зазначив, що обидві компанії будуть продовжувати брати активну участь у міжнародних виставках, оскільки цей формат вдалий для виробників та дозволяє просувати присутність українських брендів по всьому світу та презентовувати українську молочну продукцію закордонним споживачам.

На міжнародній виставці SIAL 2024 "Волошкове поле" підписала два нових контракти з європейськими партнерами, а у найближчому майбутньому компанія планує зміцнити свою присутність на ринку США.

"Ми орієнтуємося на якість, інновації та партнерство, і це дозволяє нам гідно конкурувати на глобальному рівні. Наш пріоритет – посилення присутності на міжнародних ринках", – зазначив Табалов.

Успіхи "Волошкове поле" підтверджують, що українська продукція стає все більш конкурентоспроможною на світовому ринку.