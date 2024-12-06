Андрей Табалов: Экспорт "Волошковое поле" в ЕС вырос на 15% в 2024 году

В 2024 году украинская молочная компания "Волошковое поле" существенно укрепила свои позиции на рынке Европейского Союза. За этот год экспорт продукции вырос на 15%, а география продаж охватила уже десять стран ЕС.

Об этом рассказал Андрей Табалов, генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" и председатель Евроинтеграционного комитета СМПУ, во время конференции "Молочный бизнес-2024".

По его словам, компания в этом году продемонстрировала прирост экспорта на 15% и расширила географию стран поставок. "Главными продуктами, определившими этот успех, стали наши глазированные сырки, экспорт которых вырос на 40% по сравнению с 2023 годом", — отметил Андрей Табалов.

Также, по его словам, 2024 стал успешным и для экспорта продукции Первомайского молочноконсервного комбината.

"В этом году мы впервые начали прямые поставки в ЕС, и это стало возможным благодаря получению еврономера нашим Первомайским молочноконсервным комбинатом в конце 2023 года. Продукция под брендом "Мальчик" уже получила доверие европейских потребителей", – подчеркнул Табалов.

И отметил, что обе компании будут продолжать активно участвовать в международных выставках, поскольку этот формат удачен для производителей и позволяет продвигать присутствие украинских брендов по всему миру и презентовать украинскую молочную продукцию зарубежным потребителям.

На международной выставке SIAL 2024 "Волошковое поле" подписала два новых контракта с европейскими партнерами, а в ближайшем будущем компания планирует укрепить свое присутствие на рынке США.

"Мы ориентируемся на качество, инновации и партнерство, и это позволяет нам достойно конкурировать на глобальном уровне. Наш приоритет – усиление присутствия на международных рынках", – отметил Табалов.

Успехи "Волошковое поле" подтверждают, что украинская продукция становится все более конкурентоспособной на мировом рынке.