Рус

Жила з котом у скромній квартирі: як виглядає житло покійної Ірини Фаріон та двір, де її вбили

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1545
Помешкання Ірини Фаріон
Помешкання Ірини Фаріон. Фото Колаж "Телеграфу"

Філологиня мешкала в скромній двокімнатній квартирі

Ірина Фаріон — відома українська мовознавиця, яку вбили 19 липня 2024 року. Невідомий зробив постріл у скроню філологині прямо біля будинку, де вона мешкала. Нещодавно на честь громадської діячки назвали вулицю у Львові.

"Телеграф" покаже, який вигляд має квартира в будинку, де все життя жила видатна мовознавиця.

Квартира Ірини Фаріон

Ірина Фаріон тривалий час проживала на вулиці Масарика, 3, що в Шевченківському районі Львова. Її помешкання розташоване у багатоквартирному будинку радянської забудови. Мовознавиця мала скромну двокімнатну квартиру, де жила сама зі своєю кішкою Беллою. 19 серпня 2024 року жінку вбили у дворі її будинку.

Фото: Mistechko.com

У робочому кабінеті покійної філологині можна побачити багато книг з української літератури і публіцистики та портрет видатного письменника Івана Франка. Також були елементи символіки ВО "Свобода", до якого Фаріон тривалий час входила. На шафі — розміщений невеличкий телевізор, оточений книгами.

Скриншот з відео телеканалу "1+1"
Скриншот з відео телеканалу "1+1"

Чималу кількість різноманітних збірок можна було побачити й на кухні. Там переважають жовто-оранжеві кольори, а також салатовий. В інтерв'ю 2014 року філологиня розповідала, що майже не готує. Ймовірно, це було пов'язано з тим, що у той період життя Фаріон була депутаткою Верховної Ради. Тоді вона проживала у київському готелі та не мала часу на побутові справи.

Скриншот з відео телеканалу "1+1"
Скриншот з відео телеканалу "1+1"

Жінка ділилась, що під час ремонту дала завдання майстрам помалювати стіни у жовтий та оранжевий кольори. Однак вийшло трохи по-іншому, бо фахівці не додали потрібний складник у фарбу.

Скриншот з відео телеканалу "1+1"

В іншій кімнаті — також стоси книг, шафа-купе, диван, кілька м'яких іграшок, портрет Тараса Шевченка на стіні. Помітно, що переважають теплі відтінки. Філологиня розповідала, що займається з хула-хупом, щоб залишатися здоровою та стрункою.

Скриншот з відео телеканалу "1+1"
Скриншот з відео телеканалу "1+1"

Після вбивства мовознавиці в її помешкання приходили слідчі. Донька Фаріон, Софія Семчишин розповідала, що вони були вражені її квартирою, а саме величезною кількістю книг.

У серпні 2024 року на фасаді будинку, де мешкала Фаріон, встановили меморіальну дошку. Це відбулось у 40-й день після смерті Фаріон після панахиди. На табличці зобразили портрет мовознавиці, цитату, а також причину смерті — постріл у голову посеред білого дня.

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав про будинок, де ховався проросійський політик Віктор Медведчук перед арештом. Йдеться про розкішний особняк, оренда якого вартувала близько 400 тисяч гривень у місяць.

Теги:
#Квартира #Ірина Фаріон