Жила з котом у скромній квартирі: як виглядає житло покійної Ірини Фаріон та двір, де її вбили

Філологиня мешкала в скромній двокімнатній квартирі

Ірина Фаріон — відома українська мовознавиця, яку вбили 19 липня 2024 року. Невідомий зробив постріл у скроню філологині прямо біля будинку, де вона мешкала. Нещодавно на честь громадської діячки назвали вулицю у Львові.

"Телеграф" покаже, який вигляд має квартира в будинку, де все життя жила видатна мовознавиця.

Квартира Ірини Фаріон

Ірина Фаріон тривалий час проживала на вулиці Масарика, 3, що в Шевченківському районі Львова. Її помешкання розташоване у багатоквартирному будинку радянської забудови. Мовознавиця мала скромну двокімнатну квартиру, де жила сама зі своєю кішкою Беллою. 19 серпня 2024 року жінку вбили у дворі її будинку.

У робочому кабінеті покійної філологині можна побачити багато книг з української літератури і публіцистики та портрет видатного письменника Івана Франка. Також були елементи символіки ВО "Свобода", до якого Фаріон тривалий час входила. На шафі — розміщений невеличкий телевізор, оточений книгами.

Скриншот з відео телеканалу "1+1"

Скриншот з відео телеканалу "1+1"

Чималу кількість різноманітних збірок можна було побачити й на кухні. Там переважають жовто-оранжеві кольори, а також салатовий. В інтерв'ю 2014 року філологиня розповідала, що майже не готує. Ймовірно, це було пов'язано з тим, що у той період життя Фаріон була депутаткою Верховної Ради. Тоді вона проживала у київському готелі та не мала часу на побутові справи.

Скриншот з відео телеканалу "1+1"

Скриншот з відео телеканалу "1+1"

Жінка ділилась, що під час ремонту дала завдання майстрам помалювати стіни у жовтий та оранжевий кольори. Однак вийшло трохи по-іншому, бо фахівці не додали потрібний складник у фарбу.

Скриншот з відео телеканалу "1+1"

В іншій кімнаті — також стоси книг, шафа-купе, диван, кілька м'яких іграшок, портрет Тараса Шевченка на стіні. Помітно, що переважають теплі відтінки. Філологиня розповідала, що займається з хула-хупом, щоб залишатися здоровою та стрункою.

Скриншот з відео телеканалу "1+1"

Скриншот з відео телеканалу "1+1"

Після вбивства мовознавиці в її помешкання приходили слідчі. Донька Фаріон, Софія Семчишин розповідала, що вони були вражені її квартирою, а саме величезною кількістю книг.

У серпні 2024 року на фасаді будинку, де мешкала Фаріон, встановили меморіальну дошку. Це відбулось у 40-й день після смерті Фаріон після панахиди. На табличці зобразили портрет мовознавиці, цитату, а також причину смерті — постріл у голову посеред білого дня.

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав про будинок, де ховався проросійський політик Віктор Медведчук перед арештом. Йдеться про розкішний особняк, оренда якого вартувала близько 400 тисяч гривень у місяць.